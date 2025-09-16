Φόβοι ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα θα κλιμακωθεί: «Αμφίβολη η διπλωματική λύση» - Για γενοκτονία μιλά ο ΟΗΕ

Την ώρα που τα ισραηλινά τανkς προελαύνουν στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της πόλης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαμηνύει ότι η εξέρευση διπλωματικής λύσης είναι αμφίβολη.

Μετά από πολύωρες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε, σύμφωνα με το CNNi, πως «μια διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να μην είναι εφικτή».

«Δεν γνωρίζω κανέναν που δεν θα προτιμούσε μια διαπραγματευτική λύση, στην οποία η Χαμάς θα συμφωνούσε να μην είναι πλέον τρομοκρατική οργάνωση, να παραδώσει τα όπλα της και να απελευθερώσει τους ομήρους, όχι μόνο τους ομήρους που κρατά από το Ισραήλ, αλλά και τους κατοίκους της Γάζας που κρατά επίσης όμηρους ως ανθρώπινη ασπίδα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα» σημείωσε.

«Είναι κάτι για το οποίο έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι οι άγριοι τρομοκράτες συνήθως δεν συμφωνούν σε τέτοια πράγματα» σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την πορεία. Είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά τελικά μπορεί να απαιτηθεί μια συνοπτική στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψή τους» είπε ο Ρούμπιο.

«Έντονη επιχείρηση στη Γάζα» επιβεβαιώνει ο Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, στις πρώτες του δηλώσεις και ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο εμφανίστηκε για τη δίκη που έχει σε βάρος του για διαφθορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε «έντονη επιχείρηση» στη Γάζα.

«Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο αυτής της μάχης και υπάρχουν συνέπειες», δήλωσε.

«Σταδιακή και προοδευτική» η εισβολή

Στο μεταξύ, μιλώντας στο CNNi την Τρίτη (16/9) δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσαν πως η χερσαία εισβολή θα είναι «σταδιακή και προοδευτική» στην αρχή.

Ήδη από τα ξημερώματα έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης άρματα μάχης καταστρέφοντας κτήρια και υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη και κατοχή της πόλης, τον Αύγουστο.

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

Ενδεικτική είναι η φράση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ, πως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν έως ότου ολοκληρώσουν τους στόχους τους.

«Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», τόνισε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή» όπως προειδοποιεί ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως το Τελ Αβίβ «προχωρά» με την επιχείρησή του στη Γάζα και οι στόχοι του είναι «σαφείς».

«Προχωράμε για να εξαλείψουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, να τερματίσουμε την κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα, να αποτρέψουμε μελλοντικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων και να αναδιαμορφώσουμε τη μελλοντική διακυβέρνηση και την πραγματικότητα ασφάλειας της Γάζας. Αυτοί είναι οι στόχοι» δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν.

Να σημειωθεί όμως, ότι η χερσαία εισβολή έπρεπε να προχωρήσει μόνο αφού ο ισραηλινός στρατός προχωρούσε στην εκκένωση της πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής. Μέχρι στιγμής, όμως, μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού έχει φύγει.

Μαζικός εκτοπισμός

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι τα σχέδια του Ισραήλ να εισβάλει στην πόλη της Γάζας θα έθεταν σε κίνδυνο εκτοπισμού περίπου ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων που ζουν εκεί. Τη Δευτέρα (15/9), Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 320.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Η χερσαία εισβολή ξεκίνησε με ένα νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων, που σκότωσαν 38 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εξαντλημένα νοσοκομεία της περιοχής. Δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία κοντά στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Βίντεο που δημοσίευσε το CNNi δείχνουν τραυματισμένα παιδιά να φτάνουν σε νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Σε ένα βίντεο φαίνονται δύο ενήλικες να ουρλιάζουν καθώς θρηνούν τα παιδιά τους, καλυμμένα με λευκά σάβανα.

«Είμαστε απομονωμένοι»

Την ώρα που το Ισραήλ βαίνει στην τελική φάση του σχεδίου του για την πλήρη κατάληψη του θύλακα, η παγκόσμια οργή κλιμακώνεται. Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε, σύμφωνα με το CNNi, ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα «είδος απομόνωσης» που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια και «δεν έχει άλλη επιλογή από το να σταθεί μόνο του».

Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε, πως η οικονομία του Ισραήλ θα πρέπει να προσαρμοστεί σε «αυταρχικά χαρακτηριστικά», «να γίνει πιο αυτάρκης και λιγότερο εξαρτημένη από το εξωτερικό εμπόριο».

Επιτροπή ΟΗΕ: Γενοκτονία στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα που οι IDF εισβάλουν με τανκς στην πόλη, ανεξάρτητη έρευνα Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ παράλληλα αναφέρει πως οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας «έχουν υποκινήσει γενοκτονία».

Σε μια έκθεση 72 σελίδων που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (16/9), η επιτροπή, η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (HRC), διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει «διαπράξει τέσσερις γενοκτονικές πράξεις» στον θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το CNNi.

Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν τη δολοφονία Παλαιστινίων στη Γάζα, την πρόκληση «σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης» στους ανθρώπους που διέμεναν στον θύλακα, «την εσκεμμένη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή τους εν όλω ή εν μέρει» και «την επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων εντός» του παλαιστινιακού πληθυσμού σύμφωνα με την έκθεση.

