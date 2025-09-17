Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Η ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Ισραήλ θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση», αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή υψηλότερων δασμών σε ισραηλινά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ και την επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς.

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...] είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και πρέπει να ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί», πρόσθεσε ο Σάαρ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.

cnn.gr

