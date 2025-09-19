Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση αντιαρματικών πυραύλων στην Πολωνία

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ενέκρινε την πώληση 2.500 και πλέον αντιαρματικών πυραύλων Javelin, 253 ελαφρών συστημάτων ελέγχου πυρός και συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών στην Πολωνία, κράτος μέλος του NATO που γειτονεύει με την Ουκρανία, έναντι τιμήματος 780 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια συμμάχου στο NATO που αποτελεί δύναμη για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση και η DSCA διαβίβασε την απαιτούμενη από τον νόμο ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που αναμένεται να δώσει και τυπικά πράσινο φως στη συναλλαγή.

Η Πολωνία χαρακτηρίζεται σύμμαχος - κλειδί της Ουκρανίας αφότου ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Επικαλούμενη τη ρωσική απειλή, η Βαρσοβία έχει αποδυθεί τα τελευταία χρόνια σε ταχύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, υπογράφοντας σειρά συμβάσεων για την αγορά εξοπλισμών, ειδικά με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η Πολωνία θα διαθέσει την επόμενη χρονιά 4,8% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, από 4,7% φέτος.

ΚΥΠΕ 

