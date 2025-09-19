Ενεργοποιεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ η Εσθονία μετά την πρόκληση Ρωσίας - Νέα παραβίαση στην Πολωνία

Την απογείωση ιταλικών F-35 για αναχαίτιση προκάλεσε η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Εσθονίας, τα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς άδεια και παρέμειναν για περίπου 12 λεπτά.

Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν είχαν σχέδιο πτήσης, οι αναμεταδότες τους ήταν απενεργοποιημένοι, ενώ δεν υπήρχε επικοινωνία με τον εσθονικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άμεση αναχαίτιση από το ΝΑΤΟ: «Απερίσκεπτη ρωσική συμπεριφορά»

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα, απογειώνοντας ιταλικά F-35 για την αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας δήλωσε ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα «απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς», τονίζοντας την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τα σύνορα των κρατών-μελών του.

Το Ταλίν ζητά διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ ανακοίνωσε ότι η Εσθονία ζητά επίσημες διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συνεννόηση των μελών όταν απειλείται η ασφάλεια ή η εδαφική τους ακεραιότητα.

Σημειώνεται ότι και η Πολωνία είχε προσφάτως ενεργοποιήσει το ίδιο άρθρο, μετά από ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο της.

Διπλωματικό διάβημα και σκληρή δήλωση από την Εσθονία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε άμεσα τον επιτετραμμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ταλίν, επιδίδοντας επίσημη διαμαρτυρία και διπλωματική διακοίνωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα δήλωσε ότι πρόκειται για την τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου φέτος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό «άνευ προηγουμένου και βάναυσο».

Ο Τσάκνα πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης.

Παράλληλη ρωσική πρόκληση στη Βαλτική καταγγέλλει η Πολωνία

Την ίδια ημέρα, η Πολωνία κατήγγειλε ότι δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πλατφόρμα γεώτρησης Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, πραγματοποιώντας χαμηλή διέλευση. Η πληροφορία μεταδίδεται και από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu Agency.

Η Πολωνία θεωρεί την ενέργεια αυτή σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειας και την έχει ήδη καταγγείλει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» λέει η Κάλας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» από τη Ρωσία. Υπενθύμισε, επίσης, ότι παρόμοιες παραβιάσεις έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και στη Ρουμανία.

Σε ιστορικό επίπεδο η ένταση με Ρωσία – ΝΑΤΟ

Το τελευταίο περιστατικό στην Εσθονία θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά από το 2022 – από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία – που κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται σε άμεση αντιπαράθεση με ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από cnn.gr και anadolujansi.tr