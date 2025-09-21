Συλλαλητήρια στο Ισραήλ κατά των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, επιστροφή των ομήρων ζητούν οι συγγενείς

Μαζικά συλλαλητήρια κατά των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ το Σάββατο το βράδυ.

Η οργή των συγγενών των ομήρων ξεχείλισε στη μεγάλη συγκέντρωση η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Εϊνάβ, η οποία τις τελευταίες μέρες διαμένει με άλλους συγγενείς σε αντίσκηνα έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία προκειμένου να αντιταχθούν στην χερσαία επιχείρηση του IDF στην πόλη της Γάζας, είπε στο συγκεντρωθέν πλήθος ότι «δεν υπάρχει αρκετά καυτό μέρος στην κόλαση» για τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Φώναξα και αυτή την εβδομάδα στην οδό Azza, ζητώντας μια συνολική συμφωνία και το τέλος του πολέμου, αλλά ο Νετανιάχου κλείνει τα παράθυρα του σπιτιού του — δεν υπάρχει αρκετά καυτό μέρος στην κόλαση για αυτόν τον ηγέτη!», είπε στο πλήθος.

Πολλές οικογένειες ομήρων φοβούνται ότι η επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας μπορεί να θέσει τους αγαπημένους τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, με μέλη της Χαμάς να ισχυρίζονται ότι η τρομοκρατική οργάνωση κρατά αιχμαλώτους σε διάφορες γειτονιές της περιοχής.

«Την ίδια στιγμή που άκουσα — και ένιωσα — τις εκρήξεις εκεί που είναι ο Ματάν μου ο Σμοτρίτς και ο Μπεν Γβίρ φαντασιώνονταν την κατασκευή πόλεων και ακινήτων στη Γάζα», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, αναφερόμενη στους ακροδεξιούς Υπουργούς της κυβέρνησης. «Ο γιος μου έχει γίνει θύμα της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος τον θυσιάζει για να παραμείνει στην εξουσία», πρόσθεσε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν γιγαντιαίο πανό που είναι ορατό από ψηλά, απευθυνόμενο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αναγράφεται: «Πρόεδρε Τραμπ, γίνε ο σωτήρας μας!».

Πριν από τις εβραϊκές γιορτές, οι οποίες αρχίζουν με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή Πρωτοχρονιά τη Δευτέρα το βράδυ και κλείνουν με την ιερότερη μέρα της ιουδαϊκής πίστης, το Γιομ Κιπούρ, την Ημέρα της Εξιλέωσης δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου, συγγενείς των αιχμαλώτων και στο Τελ Αβίβ, στην Πλατεία Ομήρων, κάλεσαν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να «εξιλεωθεί» για την αποτυχία του να επιστρέψει τους αγαπημένους τους από τη Γάζα.

Ο Αλόν Νιμρόντι, πατέρας του όμηρου στρατιώτη Ταμίρ Νιμρόντι, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Μπίμπι, στην αρχή του νέου έτους δείξε τι είναι οι εβραϊκές αξίες. Φέρε πίσω τους γιους και τις κόρες μας. Όχι με επικίνδυνες και άσκοπες μάχες, αλλά με μία ολοκληρωμένη συμφωνία άμεσα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα χειριστούμε αργότερα». «Πλησιάζει το Γιομ Κιπούρ» είπε ο Αλόν Νιμρόντι. «Εξιλεώσου για τις αμαρτίες σου [και] τις αμαρτίες της ακραίας και ανεύθυνης κυβέρνησής σου».

Πηγή: ΚΥΠΕ