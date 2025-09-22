Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε στη Γάζα μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους

Θα ενισχύσουμε οικονομία και ασφάλεια με τρόπους που ξεπερνούν κάθε φαντασία, επισήμανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το εβραϊκό νέο έτος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πορεία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες συμφωνίες ειρήνης στην περιοχή.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου, ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας στην υπέροχη πατρίδα μας» είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας πως η επιμονή σε αυτή τη στρατηγική δεν θα διασφαλίσει μόνο την ασφάλεια της χώρας, αλλά «θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερηφανεύτηκε για τα χτυπήματα εναντίον του ιρανικού άξονα, τονίζοντας: «Πλήξαμε σκληρά τον ιρανικό άξονα. Το κάναμε στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υεμένη και στο ίδιο το Ιράν». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι «οι δυνάμεις μας επιχειρούν με μεγάλη ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας για να νικήσουν αποφασιστικά τη Χαμάς και να φέρουν πίσω όλους τους ομήρους μας».

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, όταν ανέφερε ότι το Ισραήλ ίσως χρειαστεί να μετατραπεί σε μια «σούπερ-Σπάρτη», ο Νετανιάχου επιχείρησε να δώσει έμφαση και σε άλλους τομείς που θα αναπτυχθεί η χώρα του. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την οικονομία και την ασφάλειά μας μέσω της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, της τεχνητής νοημοσύνης, της αμυντικής μας βιομηχανίας και εξελίξεων που δεν έχουν όμοιό τους στον κόσμο και ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας», τόνισε.

