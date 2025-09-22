Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας ζητάει ο Μπαχτσελί – Το λακωνικό σχόλιο του Ερντογάν

«Ας είναι προς όφελος όλων» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κάθε βήμα είναι κρίσιμης σημασίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη για την 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Σε δήλωσή του στους Τούρκους δημοσιογράφους στο Σπίτι της Τουρκίας στην αμερικανική μεγαλούπολη, ο κ. Ερντογάν είπε: «Θα έχουμε συζητήσεις με τον Σάρα (Πρόεδρο Συρίας). Θα έχουμε συζητήσεις με τον κ. Τραμπ. Κάθε βήμα που θα γίνει είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά με τον Τραμπ».

Για την πιθανή συμμαχία Τουρκίας–Ρωσίας–Κίνας, όπως έχει προταθεί από το MHP (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης), ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε με τη φράση «ας είναι προς όφελος όλων» αυτό, χωρίς ωστόσο να δεσμευθεί επισήμως. 

Στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Ερντογάν ταξιδεύουν 8 Υπουργοί της Κυβέρνησης του, μεταξύ των οποίων οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομίας, Άμυνας, Ενέργειας και Εμπορίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

