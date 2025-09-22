Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζει και το Βέλγιο - Πότε θα γίνει η ανακοίνωση

Το Βέλγιο πρόκειται να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό.

«Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί ισχυρό μήνυμα δεδομένης της στάσης του Ισραήλ», δήλωσε ο Μαξίμ Πρεβό, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (22/9) στο δίκτυο RTL, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, μαζί με το Βέλγο πρωθυπουργό, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου ανέφερε ότι η πολιτική αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης έχει προγραμματιστεί για αργότερα τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια το Βέλγιο θα πρέπει να εξετάσει τη νομική του αναγνώριση, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ο ίδιος εξήγησε ότι πρόκειται για «μία διαδικασία δύο σταδίων: η πολιτική αναγνώριση, η οποία στέλνει ένα ισχυρό διπλωματικό μήνυμα τώρα, δεδομένων των προκλήσεων και των στάσεων του Ισραήλ. Στη συνέχεια, θα έρθει η ώρα για νομική επισημοποίηση με βασιλικό διάταγμα, και αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο».

«Αναγνωρίζουμε πολύ ξεκάθαρα το Κράτος της Παλαιστίνης, τη νομιμότητα του παλαιστινιακού λαού να δει αυτό το κράτος. Θα το επισημοποιήσουμε διοικητικά και νομικά σε μια δεύτερη φάση, αλλά γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στα έθνη που σήμερα θα κάνουν ένα επιπλέον επίσημο βήμα αναγνώρισης, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και δεκαετίες στο Βέλγιο, ούτε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις», ανέφερε ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών. Τόνισε, τέλος, ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχει συμβολική σημασία και «αυτό που έχει σημασία είναι να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή σκηνή».

