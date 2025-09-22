Μεγάλη αύξηση τιμών στα φρέσκα λαχανικά, μεγάλη μείωση στα ψάρια

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές τους παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2025 τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +49,3% (-30,7% έναντι Αυγούστου 2024), σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για τον μήνα Αύγουστο του 2025 που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 13,4% (+6,0% έναντι Αυγούστου 2024) και τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -13,0% (+4,5% έναντι Αυγούστου 2024).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, από τις 45 κατηγορίες βασικών προϊόντων, 21 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση και 21 κατηγορίες μείωση, ενώ τρεις κατηγορίες δεν παρουσίασαν μεταβολή (κυπριακός καφές, ψωμί, βρεφικό γάλα).

Σημειώνει ότι από τις 45 κατηγορίες οι 29 κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-kalathi».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +49,3% (-30,7% έναντι Αυγούστου 2024), ο κύλινδρος υγραερίου κατά +4,9% (+6,7% έναντι Αυγούστου 2024), το φρέσκο κρέας κατά +3,8% (+4,7% έναντι Αυγούστου 2024), το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά +2,7% (-21,1% έναντι Αυγούστου 2024), τα απορρυπαντικά ρούχων κατά +2,4% (-2,8% έναντι Αυγούστου 2024), ο στιγμιαίος καφές κατά +2,3% (+11,0% έναντι Αυγούστου 2024), το χαρτί υγείας κατά +2,2% (-6,4% έναντι Αυγούστου 2024), το αλεύρι κατά +2,0% (-6,0% έναντι Αυγούστου 2024), τα μαλακτικά ρούχων κατά +1,7% (+5,25% Αυγούστου 2024) και οι σερβιέτες υγείας +1,1% (-4,2% Αυγούστου 2024).

Αντίθετα, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 21 κατηγορίες με σημαντικότερες τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά -13,4% (+6,0% έναντι Αυγούστου 2024), τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -13,0% (+4,5% έναντι Αυγούστου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ/προψημένα κατά -3,8% (-13,3% έναντι Αυγούστου 2024), το γιαούρτι κατά -1,5% (-4,5% έναντι Αυγούστου 2024), το πουργούρι κατά -1,5% (-5,5% έναντι Αυγούστου 2024), το λάδι κατά -1,4% (-7,8% έναντι Αυγούστου 2024), οι βρεφικές πάνες κατά -1,2% (-7,0% έναντι Αυγούστου 2024) και τα κουλούρια -1,1% (-2,4% έναντι Αυγούστου 2024).

Συμπερασματικά, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου αναφέρει ότι η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Αύγουστο αντικατοπτρίζει τη σημαντική μείωση στο ρυθμό πληθωρισμού, ο οποίος κινείται από τον περασμένο Μάιο σε επίπεδα αποπληθωρισμού, με ποσοστά -0,2% το Μάιο, -0,4% τον Ιούνιο και -0,9% Ιούλιο και Αύγουστο.

Αναφέρει ότι μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε επίπεδο οικονομικής κατηγορίας, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, κατέγραψαν οι Υπηρεσίες (+3,6%), ενώ αρνητική μεταβολή ο Ηλεκτρισμός (-11,6%), τα Πετρελαιοειδή (-7,3%) και τα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (-3,0%), με τα γεωργικά προϊόντα να καταγράφουν μείωση της τάξης του -5,3% (+4,4% έναντι Ιουλίου).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές.

Προσθέτει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα, η Υπηρεσία σημειώνει ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ