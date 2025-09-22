Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση επιτροπών ΔΣ

Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του ΔΣ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.
Οι αλλαγές είναι:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος) Stuart Birrell Christian Hansmeyer Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος) Adrian John Lewis Lyn Grobler Monique Hemerijck Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος) Lyn Grobler Christian Hansmeyer Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian John Lewis (Πρόεδρος) Stuart Birrell Ειρήνη Ψάλτη Αντρέας Κρητιώτης
Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:
Επιτροπή Τεχνολογίας
Lyn Grobler (Πρόεδρος) Monique Hemerijck Adrian John Lewis
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.