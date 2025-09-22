Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση επιτροπών ΔΣ

Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών του ΔΣ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Οι αλλαγές είναι:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος) Stuart Birrell Christian Hansmeyer Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος) Adrian John Lewis Lyn Grobler Monique Hemerijck Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος) Lyn Grobler Christian Hansmeyer Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian John Lewis (Πρόεδρος) Stuart Birrell Ειρήνη Ψάλτη Αντρέας Κρητιώτης

Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος) Monique Hemerijck Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.