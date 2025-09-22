Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη Νέα Υόρκη ο αλ-Σαράα: O πρώτος Σύρος ηγέτης που θα συμμετάσχει σε ΓΣ του ΟΗΕ μετά από περίπου 60 χρόνια

Ο Αλ-Σαράα ηγείται μιας υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει αρκετούς υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους της Συρίας.

Ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα έφτασε στη Νέα Υόρκη ενόψει της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και γίνεται, έτσι, ο πρώτος Σύρος ηγέτης που το κάνει αυτό από το 1967, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA της Συρίας.

Ο Αλ-Σαράα ηγείται μιας υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει αρκετούς υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους της Συρίας, ανέφερε χθες το SANA.

«Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός για τη Δαμασκό, καθώς επιστρέφει στη σκηνή του ΟΗΕ σε επίπεδο αρχηγού κράτους για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες», ανέφερε το SANA.

Η συζήτηση της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα ξεκινήσει αύριο, θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα.

Ο Αλ-Σαράα, που κάποτε ήταν μέλος της Αλ-Κάιντα και βασικός παράγοντας στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, έχει αναδιαμορφώσει την εικόνα του ως ρεαλιστής ηγέτης, αποφασισμένος να ανοικοδομήσει τη χώρα του που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες διεθνείς σχέσεις της Συρίας.

Οι ΗΠΑ έχουν εκδηλώσει την προθυμία τους να συνεργαστούν με τη νέα ηγεσία της Συρίας, τονίζοντας όμως ότι θα την κρίνουν με βάση τις πράξεις της.

Πηγή: protothema.gr

