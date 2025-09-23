Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία για αύριο

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με ελληνικές κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον Έλληνα πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες (πιο πιθανό αύριο, λιγότερο πιθανό μεθαύριο με δεδομένο την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν).

Σημειώνεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών, στην οποία εκλήθη και η Τουρκία και θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται, πλέον, νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες υπήρχε προβληματισμός και ανεπίσημα οι Αμερικανοί έλεγαν ότι θα γίνει η συνάντηση Τραμπ με ηγέτες αραβικών χωρών στις 14.30 - ώρα νέας Υόρκης (η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ήταν 14.00-14.30 (ώρα Νέας Υόρκης- 21.00- 21.30 ώρα Κύπρου), οπότε προφανώς δεν μπορούσε να γίνει υπολογίζοντας και τη διερμηνεία. Άλλωστε εφόσον ορισθεί το νέο ραντεβού αποδεικνύεται de facto ότι ο λόγος της αναβολής δεν είναι προσχηματικός.

Υπενθυμίζεται ότι το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 21:00 στο λεγόμενο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, ως την πρώτη ελληνοτουρκική επαφή κορυφής μετά από τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονταν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι ωστόσο συναντιούνται με μεγαλύτερη τακτικότητα, και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πηγή: protothema.gr