Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Καταρρίψτε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση ωστόσο, απέφυγε να πει, εάν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών στα ανατολικά της γηραιάς ηπείρου, με τελευταίο περιστατικό στη Δανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη, ως μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» , σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα». Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται.

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξαπέλυσε βέλη κατά του ΟΗΕ για σπατάλη χρημάτων χωρίς αντίκρισμα όπως είπε, αναφέρθηκε στο παλαιστινιακό λέγοντας ότι κάποια κράτη βιάστηκαν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, αλλά και τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Ρωσία και προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν:

«Ήθελα να τερματίσω αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νόμιζα ο πρόεδρος Πούτιν ήθελε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θετικό για τη Ρωσία, ότι χάνει η Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τη Ρωσία για όσα συμβαίνουν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους προκαλούν τους πολέμους. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά ντρέπομαι να βλέπω τη Ρωσία να κάνει αυτά που κάνει. Τόσοι άδικοι θάνατοι που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Δείτε τι πήγε να γίνει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν».

