Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να στηθούν ηχεία στη Γάζα - Θέλει να ακουστεί η ομιλία του στον ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πολλές χώρες -- ανάμεσά τους η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Βρετανία-- αναγνώρισαν τις τελευταίες ημέρες ένα παλαιστινιακό κράτος.

Εντολή να εγκαταστήσει ο ισραηλινός στρατός μεγάφωνα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μεταδοθεί ζωντανά στους κατοίκους της.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο στρατός έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την εντολή, καθώς θα απαιτούσε από τους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να εισέλθουν σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν στόχος των μαχητών της Χαμάς.

Ωστόσο, η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι ο στρατός δεν θα αψηφήσει το αίτημα του Γραφείου του Πρωθυπουργού και προετοιμάζεται να μεταδώσει την ομιλία του Νετανιάχου σε όλη τη Γάζα.

Το απόγευμα η ομιλία του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να απευθυνθεί σήμερα στις 4 μ.μ. ώρα Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την ώρα που το Ισραήλ δέχεται ολοένα και περισσότερες επικρίσεις από δυτικούς του συμμάχους για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα.

Πολλές χώρες -- ανάμεσά τους η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Βρετανία-- αναγνώρισαν τις τελευταίες ημέρες ένα παλαιστινιακό κράτος.

Την ώρα που τουλάχιστον 151 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν πλέον αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει ότι αυτό «δεν θα υπάρξει ποτέ».

«Δεν θα το επιτρέψω»

Τόνισε εξάλλου, προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ότι «θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές και αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της γης του Ισραήλ».

Εξάλλου ο Νετανιάχου έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του θα επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς να πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά και να ζητούν την προσάρτησή της.

cnn.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΣΡΑΗΛΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα