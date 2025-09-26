Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να στηθούν ηχεία στη Γάζα - Θέλει να ακουστεί η ομιλία του στον ΟΗΕ

Εντολή να εγκαταστήσει ο ισραηλινός στρατός μεγάφωνα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μεταδοθεί ζωντανά στους κατοίκους της.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο στρατός έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την εντολή, καθώς θα απαιτούσε από τους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να εισέλθουν σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν στόχος των μαχητών της Χαμάς.

Ωστόσο, η εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι ο στρατός δεν θα αψηφήσει το αίτημα του Γραφείου του Πρωθυπουργού και προετοιμάζεται να μεταδώσει την ομιλία του Νετανιάχου σε όλη τη Γάζα.

Το απόγευμα η ομιλία του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να απευθυνθεί σήμερα στις 4 μ.μ. ώρα Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την ώρα που το Ισραήλ δέχεται ολοένα και περισσότερες επικρίσεις από δυτικούς του συμμάχους για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα.

Πολλές χώρες -- ανάμεσά τους η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Βρετανία-- αναγνώρισαν τις τελευταίες ημέρες ένα παλαιστινιακό κράτος.

Την ώρα που τουλάχιστον 151 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν πλέον αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει ότι αυτό «δεν θα υπάρξει ποτέ».

«Δεν θα το επιτρέψω»

Τόνισε εξάλλου, προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ότι «θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές και αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της γης του Ισραήλ».

Εξάλλου ο Νετανιάχου έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του θα επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς να πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά και να ζητούν την προσάρτησή της.

cnn.gr