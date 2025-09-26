Γύρισαν την πλάτη στον Νετανιάχου: Άδειασε η αίθουσα στον ΟΗΕ πριν την ομιλία του (βίντεο)

Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του. Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Δείτε σχετικό βίντεο

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu's speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

«Πέρυσι σας έδειξαν αυτό τον χάρτη που έδειχνε την πορεία του άξονα του κακού από το Ιράν. Ο άξονας που απειλούσε την σταθερότητα του πλανήτη αλλά και της χώρας μου. Χτυπήσαμε τους Χούθι – ακόμη και εχθές, διαλύσαμε τη Χαμάς, πλήξαμε την Χεζμπολάχ – θα θυμάστε τους βομβητές – πήραν νομίζω το μήνυμα και φυσικά ελέγχουμε την κατάσταση στην Συρία και πάνω από όλα διαλύσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έδωσε εντολή να στηθούν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας για να ακούγονται όσα λέει.

«Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που δεσμεύθηκε στον αγώνα μας και ήταν εκεί για να σώσουμε μαζί εκατομμύρια ζωές. Πρέπει να μείνουμε όμως σε απόλυτη εγρήγορση. Το Ιράν δεν πρέπει να βρεθεί ξανά σε θέση να εμπλουτίσει από την αρχή ουράνιο. Οι κυρώσεις πρέπει να επανέλθουν, πρέπει να διαλύσουμε οποιαδήποτε πιθανότητα επανόδου. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Τα βασικά στοιχεία της Χαμάς παρά τις απώλειες βρίσκονται και σήμερα στην Πόλη της Γάζας και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε από τις 7 Οκτωβρίου και θα το κάνουμε» συνέχισε ο Νετανιάχου, ενώ όπως γνωστοποίησε, η καρφίτσα που φορά στο πέτο του, αντιστοιχεί σε έναν QR κωδικό με ειδικό βίντεο, που φέρει μήνυμα «γιατί πολεμάμε και θα κερδίσουμε».

Στην αναφορά του για τους ομήρους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Θα μιλήσω κατευθείαν στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα πρώτα στα εβραϊκά και μετά στα Αγγλικά από το βήμα και θα με ακούσουν από τα μεγάφωνα που έχουμε τοποθετήσει εντός της Γάζας. Είμαι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν σας έχουμε ξεχάσει δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω».

Στο μήνυμά του προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου είπε: «Αφήστε τα όπλα σας. Παραδοθείτε, ελευθερώστε τους ανθρώπους μας τώρα' είναι το μήνυμα που στείλαμε μόλις σε όλα τα κινητά στην Γάζα. 'Αν παραδοθείτε θα ζήσετε αν όχι θα σας κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος'. Αν γίνουν αυτά ο πόλεμος στην Γάζα θα τελειώσει άμεσα».

NEW: Israeli PM Netanyahu calls out world leaders who officially recognized the Palestinian state:



"I have a message for these leaders..."



"When the most savage terrorists on Earth are effusively praising your decision, you didn’t do something right — you did something wrong,… pic.twitter.com/C6ZptD8Pns — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

«Πίσω από κλειστές πόρτες οι ηγέτες που δημόσια μας κατακρίνουν μας έχουν ευχαριστήσει για τον αγώνα που δίνουμε για όλους σας. Ο καγκελάριος Μερτς πρόσφατα δήλωσε πως το Ισράηλ κάνει την «βρώμικη» δουλειά για όλους μας. Στη Γάζα ξεριζώνουμε το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς και βεβαιωνόμαστε πως δεν θα μας απειλήσει ποτέ ξανά. Το ίδιο θα έκαναν με οποιονδήποτε εχθρό της χώρας και οι ίδιες οι ΗΠΑ» είπε σε άλλο σημείο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συνέχισε: «Λυπάμαι που το λέω αλλά υπάρχουν πολλές χώρες και ηγέτες εδώ σήμερα που όταν τα πράγματα έγιναν πραγματικά δύσκολα, υπέκυψαν. Αντί να παλέψετε αυτούς που σκότωσαν ακόμη και δικούς σας πολίτες στηρίζετε τους δολοφόνους τους. Μας επικρίνετε που κάνουμε αυτό που δεν έχετε το θάρρος να κάνετε εσείς. Πότε θα μάθετε πως για να κερδίσετε τον εχθρό θα πρέπει να τον πολεμήσετε και όχι να φύγετε από τη μάχη; Το Ισραήλ κατηγορείται πως κάνει γενοκτονία αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Το Ισραήλ έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα από κάθε άλλο στρατό στην ιστορία για την προστασία αμάχων. Αν θέλετε να δείτε τα μέτρα που λαμβάνουμε απλά δείτε τι κάνουμε τώρα στην πόλη της Γάζας. Ενημερώνουμε με όλα τα μέσα τους αμάχους την ίδια στιγμή που η Χαμάς τους μετατρέπει σε ανθρώπινη ασπίδα σε αυτά τα σημεία. Για το Ισραήλ κάθε ανθρώπινη απώλεια είναι τραγωδία για τη Χαμάς ευκαιρία. 700.000 άμαχοι χάρη στις ενέργειες του Ισραήλ είναι σήμερα σε ασφαλή σημεία στον θύλακα. Ποια χώρα που θέλει να διαπράξει γενοκτονία θα διευκόλυνε την φυγή των αμάχων; Οι Nαζί έλεγαν στους Εβραίους φύγετε γιατί δεν είστε ασφαλείς; Και βέβαια όχι».

Για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τις κατηγορίες περί λιμού, είπε: «Το Ισραήλ κατηγορείται για τον λιμό στην Γάζα αλλά και εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα επιτρέψαμε την είσοδο 2 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας και τροφής στον θύλακα. Και πάλι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Τον περασμένο μήνα ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη - όχι φίλος του Ισραήλ- ανέφερε πως η Χαμάς έκλεψε το 75% της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο αντισημιτισμός πεθαίνει δύσκολα - για την ακρίβεια δεν πεθαίνει ποτέ - με τα ίδια ψέματα που διαχρονικά δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολίτες του Ισραήλ έχουν δεχθεί επιθέσεις παντού στον κόσμο».

Για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, ο Νετανιάχου είπε: «Οι κυβερνήσεις Γαλλίας, Βρετανίας και Αυστραλίας αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος σε ανθρώπους που σε ποσοστό 90% υποστήριξαν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και όχι μόνο τα υποστήριξαν, αλλά πανηγύριζαν και γιόρταζαν. Το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι ηγέτες είναι καθαρό: η δολοφονία Εβραίων πληρώνει καλά. Το δικό μου μήνυμα σε αυτούς είναι πως ενθαρρύνετε με μία απόφαση ντροπής την τρομοκρατία. Η λύση των δύο κρατών που προτάσσουν έχει ένα σοβαρό θέμα: οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτήν. Κάθε φορά που τους έχει προταθεί την έχουν απορρίψει. Κάθε φορά που πήραν εδάφη μας επιτέθηκαν. Είχαν Παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα και τι έκαναν από εκεί; Η επίμονη άρνηση των Παλαιστίνιων να αναγνωρίσουν κράτους του Ισραήλ είναι το θέμα και όχι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό δεν συμβαίνει όχι μόνο από τη Χαμάς αλλά και από όλους τους Παλαιστίνιους και τους πλέον μετριοπαθείς. Το να δώσετε κράτος στην Παλαιστίνη και ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ μετά τα όσα έγιναν την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνετε κράτος στην Αλ Κάιντα και ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη».

Για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με Συρία και Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως «η ιδέα ειρήνης με την χώρα αυτή (Συρία) επί δεκαετίες θα ήταν αδιανόητη. Σήμερα όμως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Είμαστε σε συζητήσεις με το νέο Καθεστώς για μία ειρήνη σταθερή για εμάς, για αυτούς ,αλλά και τη μειονότητα των Δρούζων. Το ίδιο πιθανή είναι και η ειρήνη με τον Λίβανο. Είμαστε σε συζητήσεις για πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Αν δεν μείνουν στα λόγια, τότε ναι, θα υπάρξει μία σταθερή ειρήνη. Μέχρι τότε, θα είμαστε σε επιφυλακή και θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Αν η νέα Κυβέρνηση στον Λίβανο συνεχίσει, τότε η ειρήνη θα έρθει και θα είναι διαρκείας. Τα επόμενα χρόνια η Μέση Ανατολή θα είναι πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη. Με όσα εμείς κάνουμε σήμερα η ειρήνη θα είναι παντού. Είμαστε έτοιμοι για ένα νέο Ιράν, έχουμε διάθεση να κάνουμε το Ιράν ξανά σπουδαίο μαζί με τον λαό της χώρας».

