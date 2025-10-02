Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Οι Υπουργοί Οικονομικών G7 συζήτησαν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι Υπουργοί Οικονομικών της «Ομάδας των Επτά» (G7) μεγάλων οικονομιών συναντήθηκαν την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι Υπουργοί Οικονομικών της «Ομάδας των Επτά» (G7) μεγάλων οικονομιών συναντήθηκαν την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας Υπουργός Οικονομικών Κατσινόμπου Κάτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κάτο δήλωσε ότι θα απόσχει από το να σχολιάσει λεπτομέρειες των συζητήσεών τους, αλλά είπε ότι ήταν «σημαντικό» το γεγονός ότι οι χώρες της G7 επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑG7ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα