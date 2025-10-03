Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποστηρικτικό πλοίο αυτό που αφίχθη στην Λάρνακα λέει η Μέλανι Στέλιου υπεύθυνη του Global Sumud Flotilla

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το πλοιάριο που αφίχθη στο λιμάνι Λάρνακας ήταν υποστηρικτικό πλοίο προς τα πλοιάρια , που συμμετείχαν σε στολίσκο, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και βρισκόταν κοντά στην νηοπομπή ώστε να παρέχει είτε ιατροφαρμακευτική βοήθεια, είτε υποστηρικτική βοήθεια μεταφέροντας και  φαγητό προς τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στα άλλα πλοία , σύμφωνα με την Μέλανι Στέλιου υπεύθυνη του Global Sumud Flotilla.

Στο συγκεκριμένο πλοίο συνέχισε, υπήρχαν και νομικοί και δημοσιογράφοι για να καταγράψουν το τί συνέβαινε κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Πρόσθεσε επίσης πως κρίθηκε για λόγους έκτακτης ανάγκης αναγκαίο να έρθει στην Λάρνακα γιατί ξέμειναν οι ίδιοι από νερό και από τροφή.

Η κ. Στέλιου σημείωσε με δηλώσεις της στον "Π" πως βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών την οποία έχει υπογράψει η Κύπρος, για λόγους έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε να επιτραπεί ο ανεφοδιασμός χωρίς να γίνει όλη αυτή η φασαρία που έγινε χτες Πέμπτη .Επεσήμανε επίσης πως ήταν ξεκάθαρη η αποστολή του πλοίου αλλά και γιατί ήρθε στην Κύπρο και ήταν έκτακτη ανάγκη. 

Ερωτηθείσα αν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πάφο η κ. Στέλιου απάντησε αρνητικά.

