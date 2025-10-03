Κυπριακά καταλύματα: Άλμα 29% στις κρατήσεις μέσω Airbnb, Booking

Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ που έφθασε το 29%, κατέγραψαν το δεύτερο τρίμηνο το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Eurostat, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 245,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην ΕΕ σε καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των 3 διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα στην Eurostat. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 17,8% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 και 36,8% σε σχέση με το 2023.

Ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών. Η Μάλτα κατέγραψε και πάλι την πιο απότομη αύξηση (+36,0%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (+29,1%), την Κύπρο (+29,0%), τη Σλοβενία (+24,3%), τη Δανία (+20,2%) και τη Φινλανδία (+20,0%).

Στην Κύπρο, η αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν 8,4%.

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης σε μεγάλους προορισμούς όπως η Ισπανία (+19,7%), η Γερμανία (19,6%), η Γαλλία και η Ελλάδα (+17,8%, η καθεμία), η Πολωνία (+17,5%), η Πορτογαλία (+16,0%) και η Ιταλία (+15,1%).

Σύμφωνα με την Eurostat, όλες οι χώρες ανέφεραν αυξήσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε αντίθεση με την πιο ανάμεικτη εικόνα που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο.

Η υπηρεσία κάνει λόγο για ισχυρή ανάκαμψη στα καταλύματα βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο σχετικός ρυθμός εξακολουθούσε να διαφέρει μεταξύ των προορισμών.