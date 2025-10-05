Πρώτη εμφάνιση του επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα - Βίντεο με το μήνυμά του

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς και επικεφαλής του κινήματος στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χαγιά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αντοχής.

Μήνυμα αντοχής και υπερηφάνειας

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Araby TV, ο αλ-Χαγιά εμφανίστηκε ψύχραιμος και συγκρατημένος, δηλώνοντας πως το αίμα των μαρτύρων –μεταξύ αυτών και των γιων του– θα αποτελέσει «μονοπάτι προς τη νίκη».

«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου, αλλά και της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο πόνος του παλαιστινιακού λαού και των ηγετών του είναι κοινός.

«Δεν διαχωρίζω τους γιους μου, Χαμμάμ, Τζιχάντ, Αμπντουλάχ και Μουμέν, από τα υπόλοιπα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε. «Όλα είναι παιδιά μου, γιατί όλα έπεσαν θύματα του εγκλήματος της ισραηλινής κατοχής».

Το μήνυμά του είχε κυρίως εμψυχωτικό χαρακτήρα και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας ή στα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η απόπειρα δολοφονίας στη Ντόχα

Η εμφάνιση του αλ-Χαγιά αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αεροπορική επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου στη Ντόχα, που αποδόθηκε στο Ισραήλ και είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο αρκετών μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και του γιου του, Χαμμάμ, καθώς και του διευθυντή του γραφείου του, χωρίς ωστόσο να πλήξει τους ανώτερους αξιωματούχους.

Το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Κατάρ –μιας χώρας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την εκεχειρία– προκάλεσε διεθνή καταδίκη, με την Ντόχα να χαρακτηρίζει την ενέργεια «κρατική τρομοκρατία».

Πολιτικό μήνυμα και διαπραγματεύσεις

Η δημόσια επανεμφάνιση του αλ-Χαγιά θεωρείται ένδειξη αποτυχίας της απόπειρας εξόντωσής του και παράλληλα μήνυμα πολιτικής ανθεκτικότητας της Χαμάς.

Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς ο αλ-Χαγιά συμμετέχει στην ομάδα διαπραγμάτευσης της οργάνωσης, που εμπλέκεται στις έμμεσες συνομιλίες του Καΐρου σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα.

Η παρουσία του σηματοδοτεί την πρόθεση της Χαμάς να δείξει ότι, παρά τις επιθέσεις και τις απώλειες, παραμένει πολιτικά και οργανωτικά ακέραιη, συνεχίζοντας να παίζει ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής.

