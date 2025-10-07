Τραμπ: «Υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και πέρα από τη Γάζα»

Ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι για τη συμφωνία στη Γάζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς το βράδυ της Τρίτης (7/10), σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον βλέπει και μια ευρύτερη προοπτική σταθεροποίησης στην περιοχή.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επίσης, έστειλε το μήνυμα πως μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για τη Γάζα, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

«Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «κυριολεκτικά όλες οι χώρες του κόσμου» έχουν υποστηρίξει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ αναχώρησαν για την Αίγυπτο την Τρίτη και να φτάσουν στη χώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CNNi την Τρίτη.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να προσπαθήσουν να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, μετά την υπό όρους αποδοχή από τη Χαμάς μέρους της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις έχοντας στο πλάι του τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι με τον οποίο συζητούν για τη μείωση δασμών σε βασικούς κλάδους της καναδικής οικονομίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εκτόνωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται στενά με τον Καναδά για την ανάπτυξη του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome».

Τι λέει η Χαμάς στις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, η Χαμάς απαιτεί την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας μόλις παραδώσει και τον τελευταίο όμηρο, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera μια ανώνυμη πηγή από την τρομοκρατική ομάδα, στο τέλος της δεύτερης ημέρας των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο.

Η πηγή της Χαμάς λέει στο καταριανό μέσο ότι η τρομοκρατική ομάδα ζητά επίσης διεθνείς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει την απαίτηση για πλήρη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, και μόνο τότε οι Ισραηλινές Άμυνες θα ξεκινήσουν μια σταδιακή αποχώρηση από τον θύλακα.

Η πηγή λέει στο Al Jazeera ότι το κύριο επίκεντρο των σημερινών έμμεσων διαπραγματεύσεων ήταν το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, τους οποίους αποκαλεί «κρατούμενους»

