Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 15χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας

 

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε την Τρίτη (7/10) στο σπίτι της. Η 57χρονη, φέρει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Στάλτσερ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της στην περιοχή Χέρεντις, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο σπίτι, βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 17 ετών, τα οποία ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό, του πέρασαν χειροπέδες και του φόρεσαν μία ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πολιτικό κίνητρο ή μαρτυρίες για υπόπτους που εγκατέλειψαν το σημείο.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να είχε επιτεθεί στην 57χρονη με μαχαίρι μέσα στο ίδιο σπίτι. Οι δύο έφηβοι βρίσκονται τώρα υπό ανάκριση, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει επίσημα σε συλλήψεις.

Γείτονας δήλωσε στην BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον».

Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας. Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από 16 χρόνια συντηρητικής διοίκησης στην πόλη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα