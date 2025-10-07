Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε την Τρίτη (7/10) στο σπίτι της. Η 57χρονη, φέρει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Στάλτσερ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της στην περιοχή Χέρεντις, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο σπίτι, βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 17 ετών, τα οποία ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό, του πέρασαν χειροπέδες και του φόρεσαν μία ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πολιτικό κίνητρο ή μαρτυρίες για υπόπτους που εγκατέλειψαν το σημείο.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να είχε επιτεθεί στην 57χρονη με μαχαίρι μέσα στο ίδιο σπίτι. Οι δύο έφηβοι βρίσκονται τώρα υπό ανάκριση, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει επίσημα σε συλλήψεις.

Γείτονας δήλωσε στην BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον».

Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας. Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από 16 χρόνια συντηρητικής διοίκησης στην πόλη.

Mayor of Herdecke in western Germany, Iris Stalzer, in critical condition after being stabbed outside her home. Motive unknown - Bild pic.twitter.com/2hn2uROk6c — BNO News Live (@BNODesk) October 7, 2025

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Nach dem #Messerangriff auf Herdeckes neu gewählte #Bürgermeisterin Iris #Stalzer (#SPD) ist die Bestürzung groß. Die 57-Jährige liegt weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen im #Krankenhaus. Eine #Mordkommission ermittelt. Nach Angaben der #Polizei wird auch ein familiäres… pic.twitter.com/GafVJVXG9e — RTL WEST (@RTLWEST) October 7, 2025

Πηγή: protothema.gr