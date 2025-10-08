Πυρά Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Τρομοκρατία» η αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

«Οι ενέργειες του Ισραήλ δεν ήταν αυτοάμυνα, αλλά σχεδιασμένη γενοκτονία και τρομοκρατία», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν, αναφερόμενος στις ενέργειες του Ισραήλ για αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου «Global Sumud».

Στην συνέχεια, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τόνισε «Η Τουρκία εξηγεί στην παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για το μέλλον ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

«Η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος παλαιστινιακού κράτους»

«Σε οποιοδήποτε μεταπολεμικό σενάριο, η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους και πρέπει να κυβερνάται από Παλαιστινίους», σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που κοινοποίησε το γραφείο του την Τετάρτη.

Ακόμη, σημείωσε ότι «η αποστολή ξένων δυνάμεων στη Γάζα και η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς και η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες».

Σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «πρέπει να αρθούν και να επιλυθούν τα ζητήματα σχετικά με την αγορά αεροσκαφών F-35 και τη δικαστική υπόθεση κατά της τουρκικής Halkbank, μετά τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Ελπίζω ότι το ζήτημα των F-35 να επιλυθεί και οι κυρώσεις CAATSA να αρθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ μου είχε πει ότι το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν», επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι ελπίζει ότι θα ολοκληρωθούν με θετικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, επανέλαβε το αίτημα της Τουρκίας ότι οι Κούρδικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) στη Συρία πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σχετικά με τη συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση και να ενταχθούν στον κρατικό μηχανισμό της χώρας. «Η υπομονετική, συνετή και αξιοπρεπής στάση της Τουρκίας δεν πρέπει να θεωρείται αδυναμία», σημείωσε.

