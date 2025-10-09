Ο ΟΗΕ θα μειώσει τους κυανόκρανους κατά 25% διεθνώς λόγω έλλειψης χρημάτων

Ο ΟΗΕ είναι αναγκασμένος να μειώσει κατά το ένα τέταρτο τον αριθμό των κυανοκράνων σε διεθνές επίπεδο, ή αλλιώς κατά 13 ως 14.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων που αποδίδεται κυρίως στις περικοπές της χρηματοδότησης από πλευράς των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του διεθνούς οργανισμού.

«Θα πρέπει να επαναπατρίσουμε, να μειώσουμε κατά περίπου 25% το προσωπικό διατήρησης της ειρήνης, στρατιωτικούς και αστυνομικούς, καθώς και τον εξοπλισμό τους, και μεγάλο μέρος των πολιτικών υπαλλήλων στις αποστολές αυτές θα πληγεί επίσης», είπε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πλήττονται 11 ειρηνευτικές αποστολές διεθνώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ