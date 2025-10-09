Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Το Κολοσσαίο έκρυβε για αιώνες μυστικό πέρασμα VIP -Ανοίγει για το κοινό, δείτε τον δρόμο των αυτοκρατόρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Κολοσσαίο και η «σήραγγα Κόμμοδου» - «Εκεί που περπατούσαν οι αυτοκράτορες»

Το Κολοσσαίο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του κόσμου, έκρυβε για αιώνες ένα μυστικό πέρασμα VIP που επέτρεπε στους Ρωμαίους αυτοκράτορες να αποχωρούν με ασφάλεια.

Το υπόγειο αυτό πέρασμα, μήκους περίπου 55 μέτρων, σκαμμένο μέσα στα θεμέλια του εμβληματικού αμφιθεάτρου, σύμβολο της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής κατασκευάστηκε μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ., δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του Κολοσσαίου τη δεκαετία του 70 μ.Χ. Το πέρασμα έδινε στον αυτοκράτορα τη δυνατότητα να εισέρχεται ή να εξέρχεται διακριτικά από το θεωρείο του, τη βασιλική θέση που βρισκόταν στους νότιους πάγκους του μνημείου, αποφεύγοντας τον όχλο ή άλλους κινδύνους για την ζωή του.

Το Κολοσσαίο και η «σήραγγα Κόμμοδου»

Το Κολοσσαίο φιλοξενούσε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν μονομάχους να αγωνίζονται μέχρι θανάτου, κυνήγια άγριων ζώων και άλλες αιματηρές δημόσιες εκδηλώσεις. Οι αυτοκράτορες δεν ήταν απλώς θεατές, είχαν και ενεργό ρόλο ως διοργανωτές και διαιτητές, δίνοντας εντολή για τον θάνατο ή την ζωή του μονομάχου με την χαρακτηριστικά κίνηση με τον αντίχειρα προς τα πάνω ή κάτω κατά την προέκταση του χεριού.

Η σήραγγα, γνωστή σήμερα ως «σήραγγα Κόμμοδου», πήρε το όνομά της από τον αυτοκράτορα Κόμμοδο, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας και την περιορισμένη στρατιωτική του εμπειρία, επεδίωκε να εντυπωσιάζει το κοινό με επιδείξεις αρρενωπότητας, καθώς το βιογραφικό του είχε περιορισμένα επιτεύγματα να παρουσιάσει. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κόμμοδος προπονήθηκε και πολέμησε ακόμα και με μια στρουθοκάμηλο στην αρένα.

Aνοίγει για το κοινό -«Εκεί που περπατούσαν οι αυτοκράτορες»

 Η μυστική σήραγγα αποκαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, αλλά μόνο τώρα, μετά από πλήρη αποκατάσταση, το κοινό μπορεί να περπατήσει κατά μήκος της, ακολουθώντας τα ίδια βήματα με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες.

Οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαταστήσει πλήρως τη σήραγγα, διατηρώντας τα μαρμάρινα τοιχώματα και τα ίχνη από τις μεταλλικές πλάκες στήριξης, ενώ διακοσμήσεις με μυθολογικές σκηνές, όπως αυτές του Διονύσου και της Αριάδνης, καθώς και σκηνές από θεάματα της αρένας, εξακολουθούν να κοσμούν την είσοδο. Σήμερα, το κοινό μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του υπόγειου περάσματος, ακολουθώντας τα βήματα των αυτοκρατόρων και βιώνοντας την αρχαία αίγλη του Κολοσσαίου.

Κατασκευασμένο υπό την επίβλεψη του αυτοκράτορα Βεσπασιανού το 72 μ.Χ. και ολοκληρωμένο από τον διάδοχό του Τίτο το 80 μ.Χ., το Κολοσσαίο θεωρείται το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο που κατασκευάστηκε ποτέ.

Πηγή: iefimerida.gr

