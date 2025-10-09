Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες σε ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H οικογένεια αυτή δεν ανήκει στις φατρίες που υποστηρίζει το Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν το απόγευμα ανάμεσα σε μέλη της Χαμάς μετά από επίθεση κατά της οικογένειας Αμπού Ουάρντα κοντά στο λιμάνι της Γάζας. Σύμφωνα με τις αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ, τρία μέλη της Χαμάς και δύο μέλη της οικογένειας φέρεται να σκοτώθηκαν ενώ δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν.

H οικογένεια αυτή δεν ανήκει στις φατρίες που υποστηρίζει το Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Την ίδια ώρα ανώτερη ισραηλινή πηγή ασφάλειας εξέφρασε στην εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ την εκτίμηση ότι το Ισραήλ πρέπει να μεριμνήσει «ήδη από τώρα» για τις φατρίες που πολέμησαν εναντίον της Χαμάς. «Δεν πρέπει να τiς εγκαταλείψουμε στη Χαμάς», ανέφερε.

Η ανώτερη πηγή ισχυρίστηκε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές, οπλισμένες από το Ισραήλ, «πρέπει να ενταχθούν στη συνολική συμφωνία. Μπορούν να μετακινηθούν πιο κοντά στα σύνορα και να τους δοθεί περιφερειακός έλεγχος της ανθρωπιστικής βοήθειας». 

Το δημοσίευμα γράφει ότι η ίδια πηγή ανέφερε πως μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «ένα σημαντικό μήνυμα προς όσους βοήθησαν το Ισραήλ – όχι μόνο στη Γάζα, αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Όλοι είδαν ότι προστατεύσαμε τους Δρούζους στα Υψώματα του Γκολάν, και σήμερα γνωρίζουν πόσο πολύ αυτό έχει επηρεάσει».

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα