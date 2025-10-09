Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες σε ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις

Συγκρούσεις σημειώθηκαν το απόγευμα ανάμεσα σε μέλη της Χαμάς μετά από επίθεση κατά της οικογένειας Αμπού Ουάρντα κοντά στο λιμάνι της Γάζας. Σύμφωνα με τις αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ, τρία μέλη της Χαμάς και δύο μέλη της οικογένειας φέρεται να σκοτώθηκαν ενώ δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν.

H οικογένεια αυτή δεν ανήκει στις φατρίες που υποστηρίζει το Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Την ίδια ώρα ανώτερη ισραηλινή πηγή ασφάλειας εξέφρασε στην εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ την εκτίμηση ότι το Ισραήλ πρέπει να μεριμνήσει «ήδη από τώρα» για τις φατρίες που πολέμησαν εναντίον της Χαμάς. «Δεν πρέπει να τiς εγκαταλείψουμε στη Χαμάς», ανέφερε.

Η ανώτερη πηγή ισχυρίστηκε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές, οπλισμένες από το Ισραήλ, «πρέπει να ενταχθούν στη συνολική συμφωνία. Μπορούν να μετακινηθούν πιο κοντά στα σύνορα και να τους δοθεί περιφερειακός έλεγχος της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Το δημοσίευμα γράφει ότι η ίδια πηγή ανέφερε πως μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «ένα σημαντικό μήνυμα προς όσους βοήθησαν το Ισραήλ – όχι μόνο στη Γάζα, αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Όλοι είδαν ότι προστατεύσαμε τους Δρούζους στα Υψώματα του Γκολάν, και σήμερα γνωρίζουν πόσο πολύ αυτό έχει επηρεάσει».

ΚΥΠΕ