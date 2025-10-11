Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους των των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κυβέρνηση Τραμπ απολύει δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου οικονομικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων και των «ερευνητών ασθενειών», υψηλόβαθμων επιστημόνων, αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, Τhe New York Times.

Ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ που εποπτεύει τα CDC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή “θεωρητικά παρόμοια” με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.

ertnews.gr

Tags

ΗΠΑΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα