Σταθερές οι τιμές στον τομέα βιομηχανίας

Σταθεροποίηση παρουσιάζουν οι τιμές στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2025 έφτασε στις 122,7 μονάδες (βάση 2021=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,5%.

Τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,8% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,1%. Μείωση σημειώθηκε στη μεταποίηση (-0,2%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,8%) και της μεταποίησης (0,3%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,5%) και στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-0,6%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,3%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,3%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,6%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (0,8%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (0,8%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,5%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,2%)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.