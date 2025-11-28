Την Κυριακή η μάχη για την διαδοχή του Έρχιουρμαν στην προεδρία του Ρεπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος

Με τρεις υποψήφιους να κονταροχτυπιούνται για την ηγεσία του, οδηγείται το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) την Κυριακή στο έκτακτο εκλογικό του Συνέδριο, μετά την παραίτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν από την ηγεσία του κόμματος, λόγω της «εκλογής» του στην ηγεσία της Τ/κ κοινότητας στις 19 Οκτωβρίου.

Το έκτακτο Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος θα εκκινήσει τις εργασίες του την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 9:00πμ. Στην ημερήσια διάταξη του περιλαμβάνονται η ανάγνωση και συζήτηση των αποφάσεων του, η παρουσίαση των υποψηφίων και η εκλογή νέου γενικού προέδρου.

Πριν από το συνέδριο, οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν σειρά ομιλιών και περιοδειών στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.

Τι μηνύματα εκπέμπουν οι τρείς διεκδικητές

Η Σιλά Ουνσάρ Ιντσιρλί προβάλλει με την υποψηφιότητα της ένα «συλλογικό και συμμετοχικό» μοντέλο πολιτικής, ο Ερκούτ Σαχαλί θέτει στο επίκεντρο συμμαχίες και μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Ασίμ Ακάνσοϊ δίνει έμφαση στην αριστερή ταυτότητα και την ενδυνάμωση της οργανωτικής βάσης. Η αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για την κατεύθυνση, τις πολιτικές προτεραιότητες και τον ρόλο του CTP στην επόμενη περίοδο.

Δημοκρατία στο κόμμα και πρόωρες εκλογές στο μήνυμα της Ιντζιρλί

Η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος, «βουλευτής» Λευκωσίας Σιλά Ουνσάρ Ιντσιρλί, επέλεξε να εκπέμψει ένα συλλογικό μήνυμα για την υποψηφιότητά της. Σε συνέντευξη της, στην τ/κ εφημερίδα Γενί Ντουζέν, τόνισε ότι δεν θεωρεί «το CTP ως ηγετικό κόμμα αλλά ως κόμμα στελεχών, όπου όλα τα μέλη είναι ίσα και όπου η συνεργασία, η συλλογικότητα και η αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν προτεραιότητα».

Η Ιντζιρλί υποσχέθηκε ότι, αν εκλεγεί, θα επιδιώξει ενίσχυση της σύνδεσης του CTP με την κοινωνία: με περισσότερη συμμετοχή των διάφορων τμημάτων της κοινωνίας, βελτίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και μεγαλύτερη προβολή και ενεργοποίηση των μελών και των νέων στελεχών, όπως ανέφερε.

Στην οικονομική της πρόταση, υποστήριξε ότι το CTP, όταν έρθει στην εξουσία, θα πρέπει να δώσει έμφαση στην καταπολέμηση της «αδήλωτης» οικονομίας και στην ενίσχυση της παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση της τ/κ οικονομικής βάσης και όχι την εξάρτηση από εισαγωγές.

Παράλληλα, η Ιντζιρλί άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την διενέργεια πρόωρων «γενικών εκλογών», εκτιμώντας πως «η υπομονή του κόσμου με την παρούσα κυβέρνηση έχει εξαντληθεί», και πως το CTP είναι έτοιμο να πιέσει πολιτικά για «εκλογές» μέσα στην πρώτη περίοδο του 2026.

Για συνεργασίες και μεταρρυθμίσεις δεσμεύεται ο Σαχαλί

Η νέα περίοδος για το CTP πρέπει να σηματοδοτηθεί από την ανάληψη συνολικής ευθύνης για τη «διοίκηση της βόρειας Κύπρου», μέσα από μία πολιτική που να συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ανέφερε ο Ερκούτ Σαχαλί, γενικός γραμματέας του κόμματος και επίσης υποψήφιος για τη θέση του προέδρου σε δική του συνέντευξη στην Γενί Ντουζέν.

Τόνισε ότι το CTP πρέπει να εναρμονιστεί άμεσα με «κυβερνητικές» δράσεις, καθώς όπως είπε δεν υπάρχει πλέον χρόνος για διαχωριστικές καθυστερήσεις. Ο ίδιος επικαλέστηκε την πολιτική και διοικητική εμπειρία του και υπογράμμισε πως έχει περάσει μέσα από κρίσεις, στις οποίες όπως λέει κατάφερε να φέρει αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο κόμματος όσο και «κράτους».

Ο Σαχαλί περιέγραψε τον εαυτό του ως πιστό στις αξίες και το καταστατικό του CTP κοινωνικό δημοκράτη και επέκρινε την έλλειψη «οργανωτικής δυναμικής». Για να αντιμετωπισθεί αυτό, πρότεινε την εκπαίδευση των στελεχών με βάση τις ιδρυτικές αρχές του κόμματος και ενίσχυση της οργανωτικής δομής και της αριθμητικής δύναμης του.

Ως προς τις συμμαχίες, επισήμανε ότι δεν είναι υποστηρικτής παράλληλων σχηματισμών, αλλά δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται την πολιτική του CTP ως κοινό πλαίσιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων σχηματισμών, σε πιθανή εκλογική συνεργασία, υπό την ομπρέλα του CTP.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπει ότι μια «κυβέρνηση» υπό το CTP θα πρέπει να δρομολογήσει, σε πρώτη μεταβατική φάση, πέντε βασικές παρεμβάσεις: απογραφή πληθυσμού, ταχεία ολοκλήρωση μεταρρύθμισης του «δημοσίου», αναθεώρηση της «νομοθεσίας περί ιθαγένειας», ενίσχυση του «προϋπολογισμού» και άμεσες πληρωμές προς τις «δημοτικές αρχές» ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της «τοπικής διοίκησης».

Αριστερή ταυτότητα και συλλογική λειτουργία υπόσχεται ο Ακάνσοϊ

Έμφαση στη διατήρηση της αριστερής ταυτότητας, στη συλλογική λειτουργία και στη «θεσμική ενίσχυση» του CTP, έδωσε ο «βουλευτής» του CTP και υποψήφιος για την προεδρία, Ασίμ Ακάνσοϊ.

Μιλώντας στην τ/κ εφημερίδα Γενί Ντουζέν υπογράμμισε ότι οι θεμελιώδεις αρχές του κόμματος, η αριστερή κατεύθυνση, η προοπτική ομοσπονδιακής λύσης, η ευρωπαϊκή πορεία και η προσήλωση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρέπει και δεν κινδυνεύουν να αλλοιωθούν. Επισήμανε ότι η πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις, αλλά σε αρχές και κομματική πειθαρχία.

Εντόπισε οργανωτικές αδυναμίες, λέγοντας ότι το CTP πρέπει να ενισχύσει τη συλλογικότητα και να πάψει να λειτουργεί με αποφάσεις λίγων στελεχών. Ζήτησε την δημιουργία «πολιτικού εργαστηρίου» για την δημιουργία ενιαίου λόγου και τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης της παραγωγής πολιτικής, ώστε το κόμμα να αποκτήσει συνεκτικότητα και ισχυρότερη δομή.

Στο οικονομικό πεδίο, ανέδειξε 10 προτεραιότητες, με κυριότερη την υπογραφή πρωτοκόλλου «νομισματικής ένωσης» με την Τουρκία, το οποίο ,όπως υποστήριξε, είναι αναγκαίο για τον περιορισμό του πληθωρισμού που προκαλεί η υποτίμηση της λίρας. Στο θέμα των «πολιτογραφήσεων» ζήτησε ριζική μεταρρύθμιση, και έλεγχο όλων όσων έχουν δοθεί την τελευταία πενταετία, με ακύρωση των «μη σύννομων».

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται επίσης, η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ιδιωτικού τομέα, όπως υποστήριξε.

Για το ενδεχόμενο «πρόωρων εκλογών», δήλωσε ότι «δεν θα προκύψουν από το κοινοβούλιο, αλλά από τον δρόμο», τονίζοντας ότι μόνο η κοινωνική πίεση μπορεί να επιβάλει πολιτικές εξελίξεις. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του, ανέφερε πως η 35ετής εμπειρία του, η θητεία του στα «υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας» και η «επιδεξιότητα στην αποκατάσταση εσωκομματικών σχέσεων» αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία της υποψηφιότητάς του.