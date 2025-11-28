Η Ρωσία δεν μπορεί να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα - Ζημιές σε πλατφόρμα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Μια εξέδρα εκτόξευσης στο ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης της αποστολής που μετέφερε δύο Ρώσους και έναν Αμερικανό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Πέμπτη, ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία της Μόσχας.

Το διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 προσδέθηκε με επιτυχία στον διαστημικό σταθμό και τα τρία μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν, ανέφερε η Roscosmos.

Ωστόσο, μια επιθεώρηση μετά την εκτόξευση στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν αποκάλυψε «ζημιές σε διάφορα στοιχεία της εξέδρας εκτόξευσης», σύμφωνα με δήλωση της Roscosmos, που επικαλείται το CNNi.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της κατάστασης του διαστημικού συγκροτήματος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την επισκευή της εξέδρας είναι διαθέσιμα. «Η ζημιά θα επισκευαστεί στο εγγύς μέλλον», σημείωσε.

Η εξέδρα εκτόξευσης περιλαμβάνει συστήματα υποστήριξης για τον πύραυλο και μια δομή που επιτρέπει στους κοσμοναύτες να έχουν πρόσβαση στην κάψουλα τους, καθώς βρίσκεται στην κορυφή ενός πυραύλου Soyuz.

Οι εξέδρες εκτόξευσης πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, πίεση αέρα και δονήσεις κατά την απογείωση ενός πυραύλου.

Ρώσοι αναλυτές ανέφεραν ότι οι επισκευές στην εξέδρα εκτόξευσης ενδέχεται να διαρκέσουν μια εβδομάδα ή και περισσότερο. Και οποιαδήποτε μεγάλη καθυστέρηση θα μπορούσε να εμποδίσει τη Ρωσία να εκτοξεύσει αποστολές στον διαστημικό σταθμό, ανέφεραν.

«Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την εναλλαγή των επανδρωμένων αποστολών και των πτήσεων μεταφοράς φορτίου προς τον ISS», έγραψε ο αναλυτής και blogger Γκεόρκγι Τρίσκιν στο Telegram.

Συνήθως, το πλήρωμα του ISS εκτοξεύεται περίπου κάθε έξι μήνες από το Μπαϊκονούρ.

«Αυτή είναι η μόνη εξέδρα εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Roscosmos για το πρόγραμμα ISS και στο μέλλον επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για εκτοξεύσεις προς τον ρωσικό τροχιακό σταθμό», έγραψε ο σχολιαστής Βιτάλι Εγκόροβ στο Telegram.

«Στην ουσία, από σήμερα η Ρωσία έχει χάσει την ικανότητα να εκτοξεύει ανθρώπους στο διάστημα, κάτι που δεν είχε συμβεί από το 1961. Τώρα θα είναι απαραίτητο να επισκευαστεί γρήγορα αυτή η εξέδρα εκτόξευσης ή να εκσυγχρονιστεί μια άλλη», έγραψε ο Εγκόροβ.

Εκτός από το ρωσικό σκάφος Soyuz, η NASA χρησιμοποιεί το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX για να μεταφέρει το πλήρωμα στον ISS.

Οι τρεις άνδρες που βρίσκονται στο σκάφος που απογειώθηκε την Πέμπτη ενώνουν τις δυνάμεις τους με επτά άλλα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται ήδη σε τροχιά στον ISS.

Σύμφωνα με τη NASA, οι τρεις αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

cnn.gr