Κλείδωσε το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην Πάφο - Υποψήφιος βουλευτής ο Γιώργος Γεωργίου

Υποψήφιος βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Πάφου θα κατέλθει ο εκπαιδευτικός Γιώργος Γεωργίου. Πρόκειται για την πέμπτη υποψηφιότητα και άρα συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, όπου οι κοινοβουλευτικές έδρες πλέον είναι πέντε. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Γεωργίου θα επικυρωθεί σε συνδρια του Εκτελεστικού Γραφρείου την επόμενη βδομάδα.

Βιογραφικό:

Ο Γεώργιος Γεωργίου γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1980, στην Πάφο. Είναι δάσκαλος με μεταπτυχιακό στη Μαθηματική Παιδεία. Κατέχει τη θέση του Κεντρικού Συντονιστή του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε+ στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και του εκλελεγμένου Μέλους της Σχολικής Εφορείας Πάφου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από το 2017 μέχρι και σήμερα είναι Πρεσβευτής της «Γωνιάς Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της Ομάδας Δοκιμών Εκπαιδευτικών Υλικών της ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2014 ήταν υποψήφιος για το βραβείο «An Educator for the Peace» στη Σικελία, μια σημαντική διάκριση που αναδεικνύει τη συμβολή του στην προώθηση της ειρήνης και της εκπαίδευσης. Στον συνδικαλιστικό τομέα, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου της ΠΟΕΔ Πάφου και του Αναπληρωτή Προέδρου της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία Παγκύπρια, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη των εκπαιδευτικών και στην προώθηση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Παράλληλα, διαθέτει έντονη κοινωνική ευαισθησία, συμμετέχοντας σε πολλές μη κερδοσκοπικές και εθελοντικές δράσεις που στηρίζουν ευάλωτες ομάδες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Έχει ενεργή παρουσία και στον πολιτιστικό τομέα, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και αναδεικνύουν τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από βαθιά προσήλωση στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια πολιτιστικών αξιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς.