Η Κύπρος… χτίζει ειρήνη στη Γάζα

Μέρος της διαδικασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα είναι Κύπρος και Ελλάδα καθώς οι δύο χώρες προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος στη σημερινή σύνοδο για την ειρήνη στην Λωρίδα της Γάζας, στην Αίγυπτο. Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στη λίστα με τους 22 ηγέτες τους οποίους θα υποδεχθούν στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, ο Πρόεδρος της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε χθεσινές του δηλώσεις, όχι μόνο θα συμμετέχει στη σύνοδο, αλλά αναμένεται να παρουσιάσει στους υπόλοιπους ηγέτες σχεδιασμό που περιλαμβάνει τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε δημόσια τους Ντόναλτ Τραμπ και Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εξέφρασε τη θέση ότι η πρόσκληση που έλαβε η Κύπρος σχετίζεται άμεσα με την «αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, αναγνώριση του τι πράξαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και την ίδια στιγμή, ως ένδειξη και του τι αναμένεται από εμάς από τη διεθνή κοινότητα».

«Έχουμε πλάνο που θα αναπτύξουμε σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Γάζας», είπε στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «θέλουμε κυπριακές εταιρείες να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της χώρας, θέλουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να έχουμε ρόλο στα θέματα της ασφάλειας, όλα αυτά που εμπίπτουν σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί, ειδικότερα στην πρώτη φάση της συμφωνίας - είναι καθοριστικής σημασίας η πλήρης εφαρμογή αυτής της πρώτης φάσης- για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο».

Και ο Ερντογάν στη σύνοδο

Στην Αίγυπτο, για να δώσει το παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για ειρήνευση, θα βρεθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε σχετική του ανάρτηση χθες, αφού γνωστοποίησε ότι Ελλάδα και Κύπρος έλαβαν πρόσκληση να μετέχουν στη διαδικασία, πρόσθεσε πως η Ελλάδα συνομιλεί με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή, καθώς «οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου, πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Πρόσκληση έλαβε και αναμένεται να ταξιδέψει για την Αίγυπτο και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο κορυφής κλήθηκαν, εκτός από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, η Ιταλία το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία, το Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Το παρών του αναμένεται να δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ η συμμετοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου στη σύνοδο ειρήνης παραμένει αβέβαιη.

Πρώτα στο Ισραήλ ο Τραμπ

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 14:30, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μεταβαίνει πρώτα στο Ισραήλ και έπειτα στην Αίγυπτο. Από τον Λευκό Οίκο έγινε γνωστό ότι προεδρικό αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου) σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ κατά τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτήριο της ισραηλινής Βουλής. Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 προκειμένου να παρευρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Θρίλερ με τους ομήρους

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς υποχρεούται να παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ζωντανούς ομήρους, καθώς και τις σορούς των ομήρων των οποίων γνωρίζει την τύχη, έως τις 12 μ.μ.. Αρχικά η τρομοκρατική οργάνωση είχε κάνει γνωστό ότι θα απελευθερώσει τους ομήρους σήμερα λίγο πριν αρχίσει η σύνοδος στην Αίγυπτο. Ωστόσο, χθες το πρωί, Wall Street Journal και BBC μετέδωσαν ότι η Χαμάς, σε μια προσπάθεια «παζαρέματος», εξέφρασε πρόθεση να απελευθερώσει από χθες αριθμό ομήρων, ζητώντας ως αντάλλαγμα να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι από τους επτά «υψηλού προφίλ» Παλαιστίνιους κρατούμενους - ανάμεσά τους ο Μαρουάν Μπαργούτι και ο Αχμάντ Σαντάτ. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», ανέφερε κάποιες ώρες αργότερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Απάντηση στο μυστήριο με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων έδωσε το Ισραήλ αργά το μεσημέρι της Κυριακής. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας, Σος Μπεντροσιάν, είπε πως όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμενόταν να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (από τις 4 έως τις 6 π.μ.), χωρίς να αποκλείεται μικρή αλλαγή στις ώρες.

Αργότερα, όπως ενημέρωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, με την παλαιστινιακή οργάνωση, πάντως, να έχει διευκρινίσει πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό σημείο που θα ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ο εντοπισμός τους μπορεί να πάρει χρόνο.

Εάν η Χαμάς δεν καταφέρει να βρει τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους, μια διεθνής επιτροπή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, ανέφερε η Μπεντροσιάν. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

