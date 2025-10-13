Τραμπ για τη δίκη Νετανιάχου: Ποιος στον δ... νοιάζεται για πούρα και σαμπάνιες;

Θέση υπέρ του Νετανιάχου στις δικαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στην Κνέσετ.

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου. Πούρα και σαμπάνια... ποιος στο δ... νοιάζεται;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη θα συνεχιστεί η κατάθεση του Νετανιάχου για τις σε βάρος του διώξεις

Η κατάθεση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συνεχιστεί, μετά από αίτημα αναβολής λόγω επείγουσας διπλωματικής συνάντησης.

Ο Νετανιάχου θα καταθέσει ως μάρτυρας στην ποινική του δίκη την Τετάρτη μεταξύ 12:30 μ.μ. και 5 μ.μ., σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν το πρωί της Δευτέρας οι δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ, Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν, Οντέντ Σαχάμ και Μοσέ Μπαρ-Αμ.

Οι ακροάσεις διακόπηκαν για τις μεγάλες γιορτές και επρόκειτο να ξαναρχίσουν την Τετάρτη.

Νετανιάχου σε Τραμπ: Έχετε μείνει χαραγμένος στην ιστορία της ανθρωπότητας

Μιλώντας στην Κνέσετ πριν από την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του είπε στα εβραϊκά ότι «θα μείνετε χαραγμένος στην ιστορία του λαού μας».

«Έχετε ήδη μείνει χαραγμένος στην ιστορία της ανθρωπότητας», λέει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, που κάθεται δίπλα στον πρωθυπουργό στο βήμα. «Θυμόμαστε τους φίλους μας και γνωρίζουμε τον σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίσατε στην απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων μας».

«Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ», λέει ο Νετανιάχου. «Σας ευχαριστώ».

«Την ιστορική αυγή μιας νέας εποχής» στη Μέση Ανατολή χαιρέτισε ο Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ

Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του που διακόπηκε από τις διαμαρτυρίες ισραηλινού βουλευτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς χαιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους από τις χώρες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου που συνεργάσθηκαν για να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει στα σπίτια τους». «Δεχτήκαμε πολλή βοήθεια, βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που ούτε που σας περνούν από το μυαλό και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Είναι απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο να έχεις όλες αυτές τις χώρες να εργάζονται μαζί ως εταίροι στην ειρήνη».

«Για γενιές μετά από σήμερα, αυτό θα μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν και να αλλάζουν πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε.

«Είμαι ο τύπος που το 'χει να σταματάει πολέμους... οι όμηροι επέστρεψαν, αισθάνομαι πολύ καλά που το λέω αυτό», είπε.

«Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό οδήγησε στην ειρήνη ... Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή... Είναι το τέλος ενός μακρού και οδυνηρού εφιάλτη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά και πολλούς άλλους ... Οι δυνάμεις του χάους που μάστιζαν την περιοχή ηττήθηκαν τελικά», είπε κηρύσσοντας το «τέλος» του «αντισημιτισμού και του τζιχαντισμού» στη Μέση Ανατολή και καλώντας τους Παλαιστίνιους «να γυρίσουν μια και καλή την πλάτη στην τρομοκρατία».

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ του ζήτησε να απονείμει χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς η δίωξή του με τις κατηγορίες περί διαφθοράς κρέμεται ως δαμόκλεια σπάθη επάνω από το κεφάλι του.

Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς την αρπάγη του εξτρεμισμού. «Θα μου κάνετε όλοι χάρη αν ενταχθείτε στις συμφωνίες του Αβραάμ», είπε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης από το βήμα της Κνεσέτ ότι θα ήταν «καταπληκτικό» πράγμα η ειρήνευση με το Ιράν, λίγους μήνες αφού έδωσε την υποστήριξή του στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Σύμφωνα με τη γνώμη των πάντων ... δέχτηκαν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι; Από τη μια πλευρά, από την άλλη, και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; θα ήταν καλό πράγμα; Γιατί κατά την γνώμη μου το θέλουν, είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε.

«Είμαστε έτοιμοι για μία συμφωνία όταν θα είστε έτοιμοι κι εσείς», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.