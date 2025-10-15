Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μετά την παράδοση λειψάνων ομήρων από τη Χαμάς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την επανέναρξη της λειτουργίας της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την παράδοση των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο παράλληλα ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει κι άλλα λείψανα, παρά τις δυσκολίες που επικαλείται.

Άρση περιορισμών στη βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας

Η ισραηλινή κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφάσισε να ακυρώσει προηγούμενα τιμωρητικά μέτρα που περιλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών που εισέρχονταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα θα διευκολύνει την περαιτέρω ροή αγαθών και βασικών προμηθειών προς τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Επιστροφή λειψάνων και εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Η Χαμάς παρέδωσε χθες βράδυ στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού τα λείψανα τεσσάρων νεκρών ισραηλινών ομήρων, τα οποία ήδη μεταφέρθηκαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για αναγνώριση, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως δύο ημέρες. Με την επιστροφή αυτή, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ομήρων που έχουν επιστραφεί φτάνει τους 12, ενώ απομένουν ακόμα 16 στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά την παράδοση των λειψάνων, το Ισραήλ εκφράζει αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της Χαμάς και θεωρεί ότι το κίνημα χρησιμοποιεί την παράδοση ως τακτική καθυστέρησης. Γι’ αυτό και οι ισραηλινές αρχές είχαν αρχικά αποφασίσει να κρατήσουν κλειστό το πέρασμα της Ράφα έως ότου επιστραφούν όλα τα λείψανα των ομήρων, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που όριζε τον επαναπατρισμό 28 πτωμάτων.

Την περασμένη Δευτέρα, η Χαμάς είχε αφήσει ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους μετά από σχεδόν δύο χρόνια κράτησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ