Θύμα βιασμού νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ στο σπίτι του στην Ελβετία

Ένας οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε μια από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ, στο σπίτι του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1, στο Gland της Ελβετίας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν κατονομάζεται αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι Αυστραλός, ήταν εκείνη την εποχή στενός φίλος του γιου του Σουμάχερ, Μικ και σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βίασε τη νοσοκόμα ενώ διέμενε στην έπαυλη της οικογένειας.

Κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν εμπλέκεται στους ισχυρισμούς και δεν υπάρχει καμία υπόνοια για επιλήψιμη πράξη εκ μέρους τους.

Ο οδηγός κατηγορείται ότι βίασε τη γυναίκα σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο μετά από μια βραδιά κοκτέιλ με αυτήν και συναδέλφους της. Σύμφωνα με τη νοσοκόμα, η φερόμενη επίθεση έγινε το 2019 ενώ το θύμα υπέβαλε μήνυση δύο χρόνια μετά.

Το θύμα, ήταν μέλος μιας ιατρικής ομάδας που παρείχε περίθαλψη μέσα στην έπαυλη του θρύλου της Φόρμουλα 1, ο οποίος υπέστη καταστροφικό τραυματισμό στο κεφάλι σε ατύχημα σκι στη Γαλλία το 2013.

Λεπτομέρειες της υπόθεσης, ήρθαν στην επιφάνεια με ρεπορτάζ του ελβετικού ειδησεογραφικού ιστότοπου 24heures ενόψει της δίκης που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι μετά το τέλος της βάρδιας της, η νοσοκόμα συνάντησε δύο συναδέλφους της που έπαιζαν μπιλιάρδο με τον νεαρό άνδρα. Όταν εκείνη ένιωσε αδιαθεσία λόγω των ποτών και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια, οι συνάδελφοί της την πήγαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο για να ξεκουραστεί.

Στη συνέχεια, μία από τις συναδέλφους της την οδήγησε σε ένα δωμάτιο προσωπικού, πριν αποφασίσει να την κουβαλήσει στο κρεβάτι της μαζί με τον κατηγορούμενο. Την άφησαν εκεί, ντυμένη, με τα φώτα αναμμένα. Ο οδηγός κατηγορείται ότι επέστρεψε στο δωμάτιο λίγο αργότερα και βίασε τη νοσοκόμα ενώ ήταν αναίσθητη.

Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι αυτός και το φερόμενο θύμα είχαν φιληθεί μια φορά στο παρελθόν σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, ανέφερε το 24heures. «Παραδέχεται μια συναινετική σχέση», σύμφωνα με την ελβετική ειδησεογραφική ιστοσελίδα.

cnn.gr