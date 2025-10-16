Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στη Γάζα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας (TSK) είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε κάθε αποστολή που θα ανατεθεί στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, μετά την πρόσφατη εκεχειρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν πως, «με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει κάθε καθήκον που θα του ανατεθεί για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου»

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι η προετοιμασία για τη συμμετοχή στην «Δύναμη Αποστολής Γάζας» γίνεται σε συντονισμό με τα συναρμόδια Yπουργεία και τους κρατικούς φορείς της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της TRT Haber, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης.

ΚΥΠΕ