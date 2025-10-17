Η Χαμάς δεσμεύεται να εφαρμόσει τη συμφωνία και να επιστρέψει τα λείψανα των ομήρων

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επαναβεβαίωσε τη «δέσμευσή του» να «εφαρμόσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, δεσμευόμενο εκ νέου να «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων.

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο, καθώς κάποια είναι θαμμένα σε σήραγγες που κατέστρεψε η κατοχή (ο στρατός του Ισραήλ), ενώ άλλα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που βομβαρδίστηκαν και κατεδαφίστηκαν», διευκρίνισε το κίνημα μέσω Telegram.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ομάδες απο Τουρκία θα βοηθήσουν στην ανεύρεση λειψάνων στα συντρίμμια στη Γάζα

Οι αρχές της Τουρκίας ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ειδικούς για να βοηθήσουν στις έρευνες προκειμένου να ανακτηθούν πτώματα θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Χαμάς έπειτα από σειρά σκοτωμών στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, που πρότεινε το σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος των τελευταίων δυο χρόνων, διεμήνυσε χθες μέσω Truth Social ότι «θα πάμε να σκοτώσουμε» τα μέλη του παλαιστινιακού κινήματος αν αυτό το τελευταίο «δεν σταματήσει να σκοτώνει κόσμο» στη Γάζα.

Χθες η Άγκυρα ανακοίνωσε πως έστειλε ειδικούς για να συμμετάσχουν στις έρευνες για την ανάσυρση θαμμένων πτωμάτων, «συμπεριλαμβανομένων των ομήρων». Κάπου 80 μέλη σωστικών συνεργείων, που επιχειρούν σε πολύ δύσκολα κι επικίνδυνα περιβάλλοντα, ιδίως έπειτα από σεισμούς, είναι ήδη επιτόπου, διευκρίνισαν οι τουρκικές αρχές.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη «αποφασισμένος» να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους» σε επίσημη εκδήλωση για την επέτειο της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στον οποίο σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να καλεί το Ισραήλ να κάνει υπομονή. «Είναι μακάβρια διαδικασία πάντως σκάβουν, σκάβουν στ' αλήθεια» και «βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους.

Σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε συνολικά 120 πτώματα Παλαιστινίων, τα 30 χθες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ