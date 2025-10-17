SkyNews: Ο Πούτιν θα πατήσει σε έδαφος της ΕΕ για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου «και ήδη χαμογελάει»

Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, αφορά μια πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το γεγονός αυτό, όπως σχολιάζει το SkyNews, κάνει τον Ρώσο πρόεδρο να χαμογελά.

Η διόλου τυχαία συνομιλία Τραμπ-Πούτιν

Η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ την παραμονή της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η χρονική αυτή σύμπτωση, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του SkyNews στη Μόσχα, Ίβορ Μπένετ, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Ουκρανία έχει μαλακώσει το τελευταίο διάστημα και φοβάται πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδεια για τη χρήση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk από το Κίεβο, εξέλιξη που η Μόσχα θεωρεί επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η επικοινωνία, επομένως, φαίνεται να είχε στόχο να αναχαιτίσει μια τέτοια απόφαση και να «επαναφέρει» τον Τραμπ σε μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία. Και, όπως φαίνεται, ο Πούτιν τα κατάφερε για ακόμη μία φορά, επισημαίνει το βρετανικό ΜΜΕ. Από την επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου, η συνομιλία περιγράφεται ως «παραγωγική» και «γεμάτη πρόοδο». Ο Τραμπ μίλησε για «μεγάλη πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών και άφησε να εννοηθεί πως έρχεται και νέα σύνοδος κορυφής.

Putin’s strategic outreach to Trump seeks to temper US support for Ukraine https://t.co/0AqpG5N2vS — Sky News (@SkyNews) October 16, 2025



Ωστόσο, πολλοί αμφιβάλλουν αν η Βουδαπέστη θα σημάνει πραγματική πρόοδο. Οι προηγούμενες προσπάθειες, όπως η σύνοδος της Αλάσκας, δεν οδήγησαν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Παρά τις δηλώσεις περί «ειρηνευτικών προσπαθειών», η Μόσχα συνέχισε αδιάκοπα τον πόλεμο, κερδίζοντας απλώς χρόνο μέσω τακτικών καθυστερήσεων και επικοινωνιακών ελιγμών.

Η τακτική του Πούτιν είναι γνωστή με το να προσφέρει μικρές «παραχωρήσεις», διάθεση για ουσιαστικό διάλογο ή προτάσεις που επιτρέπουν στον συνομιλητή του να παρουσιάσει μια ψευδαίσθηση προόδου, ενώ ο ίδιος αποφεύγει στο τέλος να υποχωρήσει ουσιαστικά. Είτε πρόκειται για προτάσεις εκεχειρίας περιορισμένης διάρκειας είτε για «κατάπαυση του πυρός» σε συγκεκριμένες περιοχές είτε για συνομιλίες σε επίπεδο κορυφής, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος, να αποτραπεί η πίεση και να κερδηθεί χρόνος, υπογραμμίζεται.

Αυτό το μοτίβο έχει επαναληφθεί κι άλλες φορές, από την πρόταση για 30ήμερη εκεχειρία τον Μάρτιο μέχρι τη θερινή «προθεσμία» του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, που οδήγησε τελικά στη συνάντηση της Αλάσκας χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Πηγή: iefimerida.gr