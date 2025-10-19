Ο Πούτιν ζήτησε το Ντονέτσκ στην επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαίτησε το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ,

Την αποκάλυψη έκανε η Washington Post επικαλούμενη δύο ανώτερους αξιωματούχους που έχουν γνώση της συζήτησης.

Πρόκειται για στρατηγικά ζωτική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από προηγούμενες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών. Η Ρωσία έχει διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια την απαίτηση του Πούτιν για όλο το Ντόνετσκ, κάτι που δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ο Ρώσος ηγέτης υπαινίχθηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει εν μέρει κατακτήσει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένη εδαφική διεκδίκηση από ό,τι έκανε τον Αύγουστο σε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το παρουσίασαν αυτό ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων.

«Γιατί δεν θα το δεχθούν οι Ουκρανοί»

Ωστόσο όπως σημειώνει ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης «είναι απίθανο οι Ουκρανοί να το δουν έτσι».

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα τίποτα», είπε ο χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων στη Γάζα στρέφει το ενδιαφέρον του στην Ουκρανία. Ο Τραμπ εναλλάσσεται μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής οπτικής γωνίας της σύγκρουσης για μήνες.

Αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα της συνάντησης της Παρασκευής (17/10) στο Λευκό Οίκο του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπου οι Ουκρανοί ήλπιζαν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση της Παρασκευής με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια.

Ο Τραμπ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να στείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία πριν από τη συνάντηση, αλλά φάνηκε να υποχωρεί μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη (16/10) με τον Πούτιν. Κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να χρειαστεί να στείλει τους πυραύλους.

Πάντως οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία σχετικά με την παράδοση του Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι ως επί το πλείστον ρωσόφωνη.

Η Ουκρανία με τη σειρά της έχει υποστηρίξει την έκκληση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ενόψει των διαπραγματεύσεων για έναν πιο βιώσιμο τερματισμό των μαχών. Αξιωματούχοι δηλώνουν κατ' ιδίαν ότι αποδέχονται ότι η Ρωσία είναι πιθανό να διατηρήσει de facto τον έλεγχο των εδαφών που έχει καταλάβει και ότι αναζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο.