Τηλεδιάσκεψη ΟΕΒ για ΑΤΑ τη Δευτέρα

Έκτακτη συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στις 17:00 η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με θέμα την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, η συνεδρία της διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής θα έχει στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι αποφάσεις είναι ειλημμένες και οι εντολές στη διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορούν να αλλάξουν».

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι μέχρι τη συνεδρία της Δευτέρας αναμένεται να είναι γνωστή και η απόφαση της αυριανής πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης των συντεχνιών για την ΑΤΑ, εκφράζοντας την ελπίδα πως δεν θα υπάρξουν αποφάσεις που «θα κάψουν τις γέφυρες» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να βρεθεί συμφωνία. Η συμφωνία όμως πρέπει να έχει συγκεκριμένες παραμέτρους για να είναι αποδεκτή και από τη δική μας πλευρά. Δεν νοείται συμφωνία δια της επιβολής, χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας που να προστατεύουν τα δημόσια οικονομικά, το κρατικό μισθολόγιο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων», ανέφερε.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ τόνισε ακόμα ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη κατανόηση των εκατέρωθεν θέσεων, σημειώνοντας ότι έχει περάσει καιρός από την τελευταία κοινή συνάντηση εργοδοτών και συντεχνιών.

Πρόσθεσε ότι δεν δικαιολογείται μια τόσο έντονη αντίδραση εκ μέρους των συντεχνιών αφού οι προτάσεις της ΟΕΒ δεν έχουν τίποτε που να μην έχει περιγραφεί στο παρελθόν.

«Οι προτάσεις μας δεν περιέχουν κάτι καινούργιο· πιθανώς να μην έχει γίνει πλήρως κατανοητό αυτό που έχουμε περιγράψει», είπε.

Πρόσθεσε ότι στόχος της ΟΕΒ δεν είναι η κατάργηση της ΑΤΑ, αλλά ο εξορθολογισμός της παρά τη διαφωνία της οργάνωσης με το σύστημα.

«Αποδεχθήκαμε ότι θα συνυπάρξουμε με το σύστημα, όμως θέλουμε να το κάνουμε ακίνδυνο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας και των δημόσιων οικονομικών» είπε.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Αντωνίου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχει καλή προετοιμασία, επισημαίνοντας ότι «όλοι θέλουμε να βρεθεί συμφωνία» και ότι «με λίγη προσπάθεια, οι δικλείδες ασφαλείας που ζητά η εργοδοτική πλευρά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα κοινό αποδεκτό κείμενο».

Ύστερα από συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας την Παρασκευή η συνδιακαλιστικές οργανώσεις έφυγαν απογοητευμένες κάνοντας λόγο για αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ΑΤΑ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι θα έχουν πανσυνδικαλιστική διάσκεψη την Δευτέρα στις 15:30 χωρίς να αποκλείουν τη λήψη απεργιακών μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ