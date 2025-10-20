Απαγορεύεται το ρωσικό φυσικό αέριο από το τέλος του 2027 - Τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε συμφωνία για την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027 κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και αποσκοπεί στον περιορισμό των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής επιθετικότητας στην Ουκρανία.

Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, τη λήξη υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμφωνιών μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και την οριστική κατάργηση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων έως τον Ιανουάριο του 2028.

Η πρόταση είχε κατατεθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτυχε στήριξης από την πλειοψηφία των κρατών-μελών. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, χώρες με υψηλή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, τάχθηκαν κατά της απόφασης.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ έχει σταδιακά περιορίσει την ενεργειακή της σχέση με τη Ρωσία. Ενώ οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί, το φυσικό αέριο παρέμεινε κρίσιμο: το ρωσικό αέριο αντιστοιχούσε στο 19% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2024, έναντι 45% το 2021.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης επιτάχυνση του τερματισμού εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2026. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση, που εντάσσεται στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, δεν εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση των υπουργών.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί ακόμη πιο αυστηρή γραμμή: οι επιτροπές Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκριναν πρόταση για πλήρη απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και σε μορφή LNG, από την 1η Ιανουαρίου 2026, με περιορισμένες εξαιρέσεις.

Η Δανία, η οποία ασκεί την προεδρία της ΕΕ, ευελπιστεί ότι το μέτρο θα εγκριθεί οριστικά έως το τέλος του έτους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πληροφορίες: Reuters / ΑΠΕ - ΜΠΕ