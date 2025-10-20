Οκτώβριο με Μάρτιο η εθνική φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής

Μετά από την προηγούμενη διοργάνωση κατά την οποία είχε καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχών, που άγγιξε τις 27.000, ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής πραγματοποιείται και φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), το οποίο απαρτίζεται από τις Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Στην Κύπρο, η εθνική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο 2025 μέχρι τον Μάρτιο 2026.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στην Κύπρο από τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Στατιστική Υπηρεσία, ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στη στατιστική επιστήμη και στις επίσημες στατιστικές. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών για τα επίσημα στατιστικά δεδομένα, η ανάδειξη της σημασίας των στατιστικών στη λήψη αποφάσεων και σε κρίσιμες πτυχές της κοινωνίας και η προώθηση της συνεργασίας και της ομαδικότητας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ο διαγωνισμός είναι δομημένος σε δύο μέρη, τον εθνικό διαγωνισμό που διοργανώνεται από τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές και τον ευρωπαϊκό τελικό που διοργανώνεται από τη Eurostat. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας της εθνικής φάσης του διαγωνισμού, προκρίνονται στον ευρωπαϊκό τελικό, ο οποίος διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.

Στην Κύπρο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε επίσημα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η εθνική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Μαρτίου 2026. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην εθνική φάση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν σε δύο εργασίες. Η πρώτη εργασία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα αποτελείται από τρία μέρη με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ομάδες της κάθε κατηγορίας θα κληθούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις την ίδια μέρα και ώρα. Οι δέκα ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη εργασία, στον γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο αντίστοιχα, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη εργασία, όπου θα πρέπει να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν μια στατιστική ανάλυση δεδομένων ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενός συνόλου δεδομένων. Η νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία θα αναδειχθεί από τη βαθμολογία της δεύτερης εργασίας.

Ο ευρωπαϊκός τελικός θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2026 και θα αφορά στη δημιουργία βίντεο, το οποίο θα παρουσιάζει επίσημα στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη μηνύματος που θα επιλέξει κάθε ομάδα, σε σχέση με προκαθορισμένο θέμα. Για εγγραφή στον διαγωνισμό και για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς, τις ημερομηνίες, τα βραβεία και τις συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του διαγωνισμού στη διεύθυνση: http://esc2026-cyprus.cystat.gov.cy

