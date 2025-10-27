Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στο Τόκιο ο Ντόναλντ Τραμπ - Θα συναντήσει την πρωθυπουργό και τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσας της Μαλαισίας, με προορισμό την Ιαπωνία - δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.

Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ σκοπεύει να συναντήσει επίσης τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΙΑΠΩΝΙΑΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα