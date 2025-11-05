Ο Τζο Μπάιντεν σε σπάνια δημόσια εμφάνιση: Περπατά με δυσκολία, φανερά καταβεβλημένος και γερασμένος (βίντεο)

Ορατά εξασθενημένος και φανερά πιο αδύνατος εθεάθη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σε βραδινή του έξοδο την Κυριακή.

Ο 82χρονος Μπάιντεν, σε μια σπάνια έξοδό του, θέλησε να δειπνήσει σε ένα ιταλικό εστιατόριο στη Βόρεια Βιρτζίνια την Κυριακή, παρέα με τον παλιό του επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν.

Το ανησυχητικό βίντεο από την τελευταία εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μπορεί να δει κανείς τον Τζο Μπάιντεν, περιτριγυρισμένο από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, να περπατά με δυσκολία στην εξωτερική αυλή του εστιατορίου Carbonara στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Οι θαμώνες του εστιατορίου έδειχναν ξαφνιασμένοι και ενθουσιασμένοι, χειροκροτώντας τον καθώς έμπαινε στο εστιατόριο.

Joe Biden dined at Carbonara in Arlington, VA, on Sunday.



His walking was lurchy and arms barely swung.



It’s a reminder of how MSM and Democrats blatantly lied about his ability to serve.



Never forget how they covered for his physical and cognitive decline.



(metroamir on TT) pic.twitter.com/WvbvxotgAk — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 4, 2025

Ο Μπάιντεν κάθισε απέναντι από τον Όστιν και μία ξανθιά γυναίκα, πιθανότατα η Άνι Τομαζίνι, πρώην βοηθός του προέδρου. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο WUSA9, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η παρέα του απόλαυσαν γαρίδες τυλιγμένες σε μπέικον, ζυμαρικά καπελίνι και τιραμισού.

Ο Τζο Μπάιντεν με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν στο εστιατόριο

Την νέα δημόσια εμφάνιση του πρώην Αμερικανού προέδρου έσπευσαν να σχολιάσουν πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εστιατόριο δημοσίευσε Instastories με τον Τζο Μπάιντεν να ποζάρει με το προσωπικό

«Το περπάτημά του ήταν ασταθές και τα χέρια του σχεδόν δεν κινούνταν» έγραψε ο συντηρητικός σχολιαστής Πολ Σζιπούλα, αναφερόμενος στην εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν ενώ πρόσθεσε πως αυτό αποτελεί «υπενθύμιση του πώς τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί είπαν κατάφωρα ψέματα για την ικανότητά του να υπηρετεί».

Υπενθυμίζεται πως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε κάνει μετάσταση στα οστά και τον περασμένο μήνα γνωστοποίησε πως υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Πηγή: iefimerida.gr