Σε ποιους απένειμε τα βραβεία «Μανώλης Χριστοφίδης» ο ΔΗΣΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδήλωση απονομής των Βραβείων «Μανώλης Χριστοφίδης» της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗΣΥ, θεσμός που αναδεικνύει πρότυπα δημιουργίας, αξιοσύνης και κοινωνικής προσφοράς.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου τόνισε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι σε αυτό που έρχεται», υπογραμμίζοντας πως όσοι προχωρούν μπροστά και αλλάζουν τα πράγματα φέρουν ακριβώς αυτό το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Παράλληλα, συνεχάρη την ηγεσία της ΟΝΕ και τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Παναγιώτου για τη διαχρονική προσφορά της Οργάνωσης.

«Το βραβείο καινοτομίας «Μανώλης Χριστοφίδης» αποτελεί αντανάκλαση ενός γνήσιου Συναγερμικού, που με το ήθος και το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία», σημείωσε η κ. Δημητρίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΝΕ αναφέρθηκε στη μετεξέλιξη της Οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η παραγωγή τεκμηριωμένου έργου, η ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία και η διατύπωση ρεαλιστικών λύσεων «με πολιτισμένο λόγο και δομημένα επιχειρήματα».

«Να επαναπροσδιορίσουμε όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Μανώλης Χριστοφίδης τα αυτονόητα», σημείωσε, «που πλέον δεν φαντάζουν ως αυτονόητα. Είναι μια συνεχής διαδικασία που τρέχει και εμείς έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Συστηματικά, με πίστη και αξιοπιστία. Όπως ορίζουν άλλωστε οι καταβολές μας ως οργάνωση και η ιστορική μας ταυτότητα και φυσιογνωμία».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Βραβείο Καινοτομίας απονεμήθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα Sophic της Athlos Capital, η οποία διευκολύνει την άμεση πρόσβαση των πολιτών στον κόσμο των επενδύσεων.

Επίσης, βραβεύτηκαν προσωπικότητες με ξεχωριστή κοινωνική συνεισφορά στους τομείς του επιχειρείν, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της υγείας:

• η δημιουργός του Nicholas Zoe Foundation, κ. Αλεξία Ποταμίτου,

• ο αθλητής κ. Μάριος Γεωργίου,

• ο επιχειρηματίας κ. Γιώργος Θεοδότου,

• ο ηθοποιός κ. Ανδρέας Τσέλεπος,

• η Δρ. Γιόλα Μάρκου.