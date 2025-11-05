«Παιχνίδι» για τους υδρογονάνθρακες στην Κύπρο, βλέπει ο Ντενκτάς

Παίζεται «παιχνίδι» πάνω από την Κύπρο, με επίκεντρο τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο ιδρυτής του Κόμματος TAM, Σερντάρ Ντενκτάς, καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης των σχέσεών της με την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος του, ο κ. Ντενκτάς ανέφερε ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων κατέχουν κεντρική θέση στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε, «το πρόβλημα, όσο παραμένει άλυτο, εμποδίζει τόσο την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και εμάς να επωφεληθούμε από αυτούς τους υδρογονάνθρακες». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ταχύτερος και οικονομικότερος δρόμος για την εξαγωγή τους είναι μέσω της Τουρκίας, και για τον λόγο αυτό «η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να αναζητήσει τρόπους να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Τουρκία».

Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός απέρριψε τον όρο «Τουρκόφωνοι Κύπριοι», δηλώνοντας: «Δεν είμαστε Τουρκόφωνοι Κύπριοι, είμαστε Τουρκοκύπριοι. Είμαστε ισότιμοι ιδιοκτήτες αυτού του νησιού».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την παρουσία του τουρκικού στρατού ως τη «μεγαλύτερη εγγύηση» και για τις δύο κοινότητες, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη αποχώρησή του θα οδηγούσε σε νέες συγκρούσεις. Τόνισε ότι η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο ενός «μεγάλου πύρινου κύκλου», γεγονός που καθιστά τη θέση της Τουρκίας και του ψευδοκράτους ισχυρή, καλώντας για εσωτερική ενότητα και διατήρηση ισχυρών δεσμών με την Άγκυρα.

