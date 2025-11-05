5 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Στρες - Η σημασία για την ψυχική μας υγεία

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Στρες που γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου, μάς υπενθυμίζει να επιβραδύνουμε, να αναπνεύσουμε και να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε παύση, να πάρουμε ανάσα και να αναλογιστούμε πώς το στρες επηρεάζει τη ζωή μας.

Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Στρες;

Η Παγκόσμια αυτή Ημέρα θεσπίστηκε από τον Διεθνή Σύνδεσμο Διαχείρισης Στρες (ISMA) με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για τις επιπτώσεις του στρες και να προωθήσει υγιείς τρόπους αντιμετώπισής του.

Δεν είναι απλώς μια μέρα για να παραδεχθούμε ότι αισθανόμαστε πίεση, αλλά και μια πρόσκληση για ειλικρινή διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, για βαθύτερη κατανόηση των αιτιών του στρες και για μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα.

Σε σχολεία, χώρους εργασίας και κοινότητες, η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τη συζήτηση, την εκπαίδευση και τη συνειδητοποίηση ότι το στρες δεν είναι αδυναμία, αλλά φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση στις προκλήσεις της ζωής.

Το θέμα του 2025: «Βελτιστοποίηση της ευημερίας των εργαζομένων μέσω στρατηγικών διαχείρισης του στρες»

Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στη σημασία της συστημικής προσέγγισης του στρες, όχι μόνο ως ατομικό, αλλά και ως οργανωσιακό ζήτημα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί καλούνται να δημιουργήσουν περιβάλλοντα ευημερίας, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπνέουν, να αποδίδουν και να εξελίσσονται.

Η διαχείριση του στρες πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από μία κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας, ψυχολογικής ασφάλειας, ευελιξίας και ουσιαστικής στήριξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να καλλιεργήσουν ανθεκτικότητα, συνεργασία και ψυχική ισορροπία.

Τι μας συμβαίνει όταν αγχωνόμαστε;

Το στρες είναι η φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε προκλήσεις ή απειλές. Όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, εκκρίνονται ορμόνες όπως κορτιζόλη η και η αδρεναλίνη, αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός και το σώμα προετοιμάζεται για δράση.

Σε μικρές δόσεις, αυτό είναι χρήσιμο καθώς μας κρατά σε εγρήγορση και μας βοηθά να ανταποκριθούμε. Όταν όμως το στρες γίνει παρατεταμένο ή χρόνιο, μπορεί να οδηγήσει σε:

κόπωση και ευερεθιστότητα

άγχος και μειωμένη συγκέντρωση

μυϊκή ένταση και πονοκεφάλους

διαταραχές ύπνου

εξασθενημένο ανοσοποιητικό

Μακροπρόθεσμα, το χρόνιο στρες εξαντλεί το σώμα και υπονομεύει την ψυχική ισορροπία.

Γιατί έχει σημασία αυτή η ημέρα;

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Στρες είναι μια πρόσκληση για εσωτερική παύση και αναστοχασμό. Συχνά συνηθίζουμε να ζούμε με το στρες χωρίς να το παρατηρούμε, ώσπου γίνεται «φυσιολογικό».

Αυτή η ημέρα μάς ενθαρρύνει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας:

Πώς νιώθω πραγματικά αυτές τις μέρες;

Τι με πιέζει περισσότερο;

Φροντίζω την ψυχική μου υγεία όσο φροντίζω τις υποχρεώσεις μου;

Η έγκαιρη αναγνώριση του στρες βοηθά στην πρόληψη της εξουθένωσης, του άγχους και της κατάθλιψης. Παράλληλα, δίνει σε εργοδότες και οργανισμούς την ευκαιρία να προωθήσουν μια κουλτούρα φροντίδας και ανοιχτού διαλόγου.

6 πρακτικοί τρόποι για να διαχειριστείς το στρες

1. Κάνε παύση και ανάπνευσε συνειδητά

Οι βαθιές αναπνοές ηρεμούν το νευρικό σύστημα και σε επαναφέρουν στο παρόν.

2. Θέσε υγιή όρια

Μάθε να λες «όχι» χωρίς ενοχές. Ο προσωπικός σου χρόνος είναι πολύτιμος.

3. «Κινήσου» καθημερινά

Ακόμα και λίγα λεπτά περπατήματος βοηθούν στην αποφόρτιση και τη βελτίωση της διάθεσης.

4. Συνδέσου με άλλους

Η επικοινωνία μειώνει την απομόνωση και αυξάνει την αίσθηση υποστήριξης.

5.Εξάσκησε την ευγνωμοσύνη

Η εστίαση στα θετικά ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ψυχική ισορροπία.

6. Ζήτησε επαγγελματική βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι

Η αναζήτηση υποστήριξης δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη αυτοσεβασμού.

Με πληροφορίες από Psychologynow, Mattersofthemind