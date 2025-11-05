Αύριο Πέμπτη το τελευταίο αντίο στην Αλεξία Παπαλαζάρου - Η παράκληση της οικογένειας

Συγκλονισμένος ο κόσμος του πολιτισμού αποχαιρετά την Αλεξία Παπαλαζάρου, τη διακεκριμένη σκηνοθέτιδα και δραματουργό που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο κυπριακό θέατρο. Η Αλεξία Παπαλαζάρου, κόρη του Παπαλάζαρου, απεβίωσε ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους που τη γνώρισαν και τη θαύμασαν για το πάθος και την αυθεντικότητά της.

Το τελευταίο αντίο θα της πουν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 14:00, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι των τεχνών, στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους (Αυτοστεγάσεως) στο Γέρι.

Η οικογένειά της παρακαλεί, αντί στεφάνων, όπως γίνονται εισφορές για τις σπουδές της κόρης της. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον ΠΑΣΥΚΑΦ, στηρίζοντας τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο που και η ίδια έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη.