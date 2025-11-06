Reuters: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατό σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό - Κρίσιμες διαβουλεύσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ στην οποία το ρόλο του μεσολαβητή παίζει η Ουάσινγκτον. Το θέμα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος κατά τη συνάντηση που θα έχουν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σύρο ομόλογό του.

Αυτό δήλωσαν στο Reuters έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Τα σχέδια των ΗΠΑ για την παρουσία στην πρωτεύουσα της Συρίας, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, θα αποτελούσαν ένδειξη της στρατηγικής αναπροσαρμογής της Συρίας με τις ΗΠΑ μετά την πτώση πέρυσι του Μπασάρ αλ-Άσαντ, επί σειρά ετών συμμάχου του Ιράν.

Η βάση βρίσκεται σε κομβικό σημείο με πρόσβαση προς τη νότια Συρία και αναμένεται να αποτελέσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο ενός συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Ο Τραμπ συναντά τον Αλ Σαράα

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου αρχηγού του κράτους της Συρίας στις ΗΠΑ.

Το Reuters μίλησε με έξι πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες στη βάση, συμπεριλαμβανομένων δύο Δυτικών αξιωματούχων και ενός Σύρου αξιωματούχου άμυνας, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση μιας πιθανής συμφωνίας Ισραήλ-Συρίας.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αξιολογείται συνεχώς η απαραίτητη στάση μας στη Συρία για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και δεν σχολιάζουμε τοποθεσίες ή πιθανές τοποθεσίες όπου λειτουργούν οι δυνάμεις».

Ένας άλλος δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Πεντάγωνο είχε επιταχύνει τα σχέδιά του τους τελευταίους δύο μήνες με αρκετές αναγνωριστικές αποστολές στη βάση. Αυτές οι αποστολές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μακρύς διάδρομος προσγείωσης της βάσης ήταν έτοιμος για άμεση χρήση.

Δύο συριακές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη χρήση της βάσης για υλικοτεχνική υποστήριξη, επιτήρηση, ανεφοδιασμό και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ενώ η Συρία θα διατηρούσε πλήρη κυριαρχία επί της εγκατάστασης.

Ένας αξιωματούχος της άμυνας της Συρίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν πετάξει στη βάση με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 για να βεβαιωθούν ότι ο διάδρομος προσγείωσης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ένας φύλακας ασφαλείας σε μία από τις εισόδους της βάσης δήλωσε στο Reuters ότι αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώνονταν εκεί στο πλαίσιο «δοκιμών».

Δεν ήταν σαφές πότε θα αποσταλεί στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στη βάση.

