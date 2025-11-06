Η εκπομπή "ΧωριΟΝ" ταξιδεύει στο παραδοσιακό Λιοπέτρι (βίντεο)

Η Χριστιάνα Αντωνίου επισκέπτεται το Λιοπέτρι, ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Επαρχίας Αμμοχώστου, και μας προσκαλεί σε ένα επεισόδιο γεμάτο εμπειρίες και αυθεντικές στιγμές.

Στο καφενείο του χωριού, η δημοσιογράφος συνομιλεί με τους κατοίκους και μαθαίνει τα πάντα για τη ζωή στο Λιοπέτρι, ενώ δεν λείπουν και οι πλάκες και τα πειράγματα. Το επεισόδιο περιλαμβάνει τσιαττιστά, μια παράδοση για την οποία φημίζεται το χωριό. Στη συνέχεια, η Χριστιάνα περπατά στα χωράφια, μαζεύει καρότα και δοκιμάζει την τοπική συνταγή «καρότα με αυγά», που ετοίμασε με πολλή αγάπη η γιαγιά Νίτσα, η οποία έγινε viral με αφορμή ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βόλτα συνεχίζεται στο παραδοσιακό μπακάλικο της πλατείας, ενώ οι κάτοικοι συμμετέχουν σε διαδραστικά TikTok trends.

Η ομορφιά και η ιστορία του χωριού αναδεικνύονται μέσα από πλάνα και πληροφορίες για σημαντικά σημεία, όπως ο Ιερός Ναός Παναγίας Ελεούσας, το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων και το Μνημείο Πολύτεκνης Μάνας.

Ένα επεισόδιο που αναδεικνύει τη ζωντάνια και την πολιτιστική κληρονομιά του Λιοπετρίου μέσα από αυθεντικές εμπειρίες.

INFO: Την Κυριακή 9/11 στις 17:30 στο ΡΙΚ.