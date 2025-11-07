Εκρήξεις σε τέμενος στην Ινδονησία: Δεκάδες τραυματίες - Μαθητής ο δράστης

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα Παρασκευή 7/11 σε τέμενος στην Τζακάρτα κατά τη διάρκεια προσευχής. Αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 17χρονος μαθητής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι 55 άνθρωποι βρίσκονται σε νοσοκομεία με ελαφρά έως σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων εγκαύματα, μετά τις εκρήξεις στο τέμενος μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Κελάπα Γκάντινγκ.

«Ο ήχος μας ταρακούνησε. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Οι καρδιές μας άρχισαν να χτυπούν δυνατά, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, και τρέξαμε να βγούμε έξω», δήλωσε η 43χρονη Λουσιάνα που εργαζόταν στην καντίνα του σχολείου εκείνη την ώρα.

Έκανε λόγο για πολλές εκρήξεις, σπασμένα παράθυρα και πανικό καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν να βγουν από το συγκρότημα.

«Νόμισα πως ήταν ένα πρόβλημα με ηλεκτρικά καλώδια, ή ότι το ηχητικό σύστημα είχε εκραγεί, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν ακριβώς επειδή τρέξαμε να βγούμε έξω καθώς ένας λευκός καπνός υψωνόταν πάνω από το τέμενος».

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του σε ένα νοσοκομείο ότι ο νεαρός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ή πιθανό κίνητρο.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ινδονησίας Λίστιο Σίτζιτ Πραμπόβο δήλωσε πως ο ύποπτος είναι μαθητής στο παρακείμενο σχολείο και ότι διεξάγεται έρευνα για το παρελθόν και το κίνητρό του.

«Ταυτοποιήσαμε τον φερόμενο ως δράστη, και τώρα ερευνούμε την ταυτότητα του δράστη, το περιβάλλον του, περιλαμβανομένου του σπιτιού του και άλλων πραγμάτων», είπε.

Η αστυνομία βρήκε ένα «όπλο παιχνίδι» στο σημείο με επιγραφές πάνω σε αυτό, δήλωσε το προεδρικό μέγαρο της Ινδονησίας χωρίς να πει περισσότερα.

Στο σημείο των εκρήξεων

Η Ινδονησία έχει ιστορικό επιθέσεων σε εκκλησίες και δυτικούς στόχους - αλλά όχι σε τεμένη- και η δράση ένοπλων ισλαμιστών έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί τα τελευταία χρόνια.

Η αστυνομία απέκλεισε το συγκρότημα ως σκηνή του εγκλήματος, με αστυνομικούς ντυμένους στα μαύρα με τυφέκια εφόδου έξω από τις σιδερένιες πύλες του συγκροτήματος ενώ οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τεθωρακισμένα οχήματα είναι παραταγμένα στον δρόμο.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή σε γη που ανήκει κατά ένα μεγάλο μέρος στο Πολεμικό Ναυτικό, όπου μένουν πολλοί εργαζόμενοι στον στρατό και απόστρατοι αξιωματικοί. Στο σημείο, μια σειρά από παπούτσια βρίσκονταν έξω από το πράσινο τέμενος ενώ η εγκληματολογική υπηρεσία χτένιζε την περιοχή αναζητώντας στοιχεία. Ένα κουτί δωρεών που είχε υποστεί ζημιές βρισκόταν στο έδαφος, όμως η κύρια δομή δεν φαίνεται να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές στην εξωτερική πλευρά.

«Έψαχνα τα παιδιά μας που πάνε στο σχολείο εκεί. Είχε πολύ κόσμο, είδαμε πολλούς τραυματίες, μερικοί με τα πρόσωπά τους γεμάτα πληγές", δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Ιμάνουελ Ταριγκάν. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara, ο υφυπουργός Ασφάλειας Λόντεβαϊκ Φράιντριχ δήλωσε πως σημειώθηκαν δύο εκρήξεις.

Πηγή: cnn.gr